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تبون: حرصنا على توسيع مشاركة المجتمع المدني في منظومة العمل العربي المشترك

12/23/2023 11:21:33 PM
(MENAFN- Youm7)
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بالجزائر العاصمة على دور المجتمع المدني في تحقيق استقامة الدولة، مشيرا إلى أن الأهمية التي توليها بلاده للمجتمع المدني دفعتها إلى إضفاء الطابع الإقليمي والعربي عليه من خلال التأكيد بمناسبة انعقاد القمة العربية في الجزائر 2022، على توسيع مشاركة مكونات المجتمع المدني وتفعيل أدوارها في منظومة العمل العربي المشترك.



جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه رئيس الحكومة الجزائرية، نذير بمناسبة افتتاح فعاليات المنتدى الجزائري للمجتمع المدني "حوار، مواطنة وتنمية"، بالجزائر العاصمة.



وشدد تبون على أهمية تطوير أطر التعاون بين المرصد الوطني للمجتمع المدني وباقي الهيئات الاستشارية والتنظيمات للانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل المنسجم والمتكامل.



كما دعا فعاليات المجتمع المدني إلى المزيد من الانخراط في المساعي الرامية إلى جعل المجتمع المدني قوة اقتراح فعلية وفاعلة، وهو ما سيمكن من "تعزيز القدرة الجماعية على الاستجابة لمختلف التحديات ويساهم في قدر كبير في ضمان التكفل الأفضل بانشغالات قوى المجتمع المدني وتطوير قدراتها وتوسيع نطاق تأثيرها.












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