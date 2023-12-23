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ميقاتي: ملاحقة إدارية وقضائية لمحاسبة المقصرين في غرق الطرق جراء العاصفة

12/23/2023 11:21:33 PM
(MENAFN- Youm7)
تفقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أعمال فتح الطرق التي أغلقتها السيول والأتربة بفعل العاصفة المناخية القوية التي يشهدها لبنان، خصوصا في منطقة الكرنتينا بالعاصمة بيروت ومجرى نهر بيروت.



رافق رئيس الحكومة في الجولة محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، الذي شرح له الاسباب التي ادت الى فيضان نهر بيروت والمعالجات الطارئة التي اتخذت والاجراءات التي سوف تستكمل بعد انحسار العاصفة منعا لتجددها.



وخلال الجولة، أكد رئيس الحكومة أن ما حصل سيكون محور ملاحقة ادارية وقضائية لتحديد المسئوليات ومحاسبة المقصّرين.

وجدد توجيه التحية الى عناصر الدفاع المدني واطفائية بيروت على الجهود، التي بذلوها؛ من أجل انقاذ المواطنين الذين حاصرتهم السيول وفتح الطرق، وعلى عمليات الإنقاذ الطارئة التي قاموا بها.












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