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الأنبا إبراهيم إسحاق يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العذراء مريم بمدينة نصر

12/23/2023 11:21:31 PM
(MENAFN- Youm7) يترأس
البطريرك
الأنبا
إبراهيم
إسحاق،
بطريرك
الأقباط
الكاثوليك
في
مصر،
القداس
بكاتدرائية
مدينة
نصر
قداس
عيد
الميلاد
المجيد
لهذا
العام
مساء
اليوم الأحد
الموافق
24
ديسمبر،
وتستقبل
الكنيسة
صباح
غدا
الإثنين
25
ديسمبر
المهنئين
بعيد
الميلاد
المجيد
بالدار
البطريركية
بكوبري
القبة،
والذييأتي
على
رأس
المهنئين
محافظ
القاهرة
وأعضاء
مجلس
النواب
والشيوخ
بالمحافظة
وعدد
من
الوزراء
وكبار
رجال
الدولة.

وكان
القمص
جورج
سليمان
كاهن
كنيسة
العائلة
المقدسة
بالمطرية،
قال
إن
الأقباط
الكاثوليك
بدأوا صوم
الميلاد
المجيد
من
يوم
10
ديسمبر
حتى
يوم
25
ديسمبر، وخلال
هذه
الفترة
تقوم
الكنيسة
بعمل
المغارة
من
يوم
10
ديسمبر،
وتكون
القداسات
فيها
مثل
الأيام
العادية،
ويتم
عمل
التسبحة
الخاصة
بشهر
كيهك،
وهى
عبارةعن
مجموعة
صلوات
تقام
على
مدار
اليوم،
وبعد
ذلك
تأخذ
الكنيسة
تمثال
المسيح
الموجود
بها
وتضعه
فى
مغارة
داخلها
ونكمل
القداس
ليلة
عشية
عيد
الميلاد المجيد.

وأوضح
أن
أبرز
الأطعمة
التى
كانت
ممنوعة
خلال
فترة
الصيام
هى
كل
الأطعمة
التى
تحتوى
على
روح،
ومن
أبرزها
الدجاج،
واللحوم،
والبيض،
والأجبان، الألبان،
ومسموح
بالطعام
النباتى،
والأسماك
طوال
الأسبوع
" عدا
الأربعاء
والجمعة".









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