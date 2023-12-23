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تعرف على المستندات المطلوبة للاشتراك فى مشروع العلاج.. للمهندسين فقط

12/23/2023 11:21:31 PM
(MENAFN- Youm7) بدأت النقابة العامة للمهندسين ، فى فتح باب الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية لعام 2024، اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 18/12/2023، وحتى يوم الأحد الموافق 31/03/2024.

ويوضح هذا التقرير المستندات المطلوبة للاشتراك "أول مرة"، أو الإضافة في مشروع العلاج:

1-
رقم عضوية المهندس

2-
لإضافة الزوجة: صورة قسيمة الزواج من الوجهين، أو صورة بطاقة الرقم القومي بها اسم الزوج + صورة شخصية

3-
لإضافة الأبناء أقل من 16 عاما: شهادة ميلاد الأبناء + صورة شخصية

4-
لإضافة الأبناء بعد سن الـ 16: صورة بطاقة الرقم القومي + صورة شخصية

5-
لإضافة الابن بعد 26 سنة (استثنائيا): صورة بطاقة الرقم القومي حديثة + ما يفيد بأنه طالب + صورة شخصية

6-
لإضافة الابنة بعد 26 سنة (استثنائيا): صورة بطاقة الرقم القومي حديثة+ برنت تأمينات + صورة شخصية.

7-
لإضافة الوالدة: صورة شهادة ميلاد المهندس + البطاقة الشخصية للوالدة+ صـورة شخصية.

8-
الإضافة الوالد: صورة البطاقة الشخصية للوالد + صورة شخصية

9-
في حالة وفاة المهندس: خطاب من معاشات النقابة يفيد من مستحق المعاش عن المهندس+ إثبات الشخصية+ الصورة الشخصية لكل عضو نقابة المهندسين المصرية.

ويمكن الاشتراك في مشروع العلاج للمهندسين، وأسرهم من خلال النقابة العامة والنقابات
الفرعية والنوادي، ومن خلال الأبليكيشن الخاص بالاشتراك .









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