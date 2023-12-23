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المطران سامى فوزى يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك

12/23/2023 11:21:31 PM
(MENAFN- Youm7) تحتفل
الكنيسة
الأسقفية
بمصر؛
بعيد
الميلاد
المجيد
غدا
الاثنين
الموافق
25
ديسمبر
المقبل،
ويترأس
المطران
سامى
فوزى
صلاة
القداس
عيد
الميلاد
المجيدبكاتدرائية
جميع
القديسين
بالزمالك
مساء
اليوم
الأحد
الموافق
24
ديسمبر.

ووفرت
خدمة
الترجمة
الفورية
للغة
الإشارة
وخصصت
ركنًا
للصم
وضعاف
السمع
داخل
كاتدرائية
جميع
القديسين
بالزمالك،
وذكرت
الكنيسة
الأسقفية،
أن
تلكالخدمة
يقدمها
رامز
بخيت
خادم
الصم
بكنيسة
مصر
القديمة
الأسقفية
التي
تعتبر
أول
الكنائس
في
مصر
المعنية
بخدمة
الصم
وضعاف
السمع.

وتدق
أجراس
الكنيسة
الأسقفية
داخل
كاتدرائية
جميع
القديسين
الأسقفية
فى
الزمالك
لتعلن
بدء
قداس
عيد
الميلاد
المجيد
إذ
تتبع
الكنيسة
الأسقفية
الأنجليكانيةالتقويم
الغربى
وتحتفل
بميلاد
المسيح
ليلة
الخامس
والعشرين
من
ديسمبر.









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