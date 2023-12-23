المطران سامى فوزى يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك

ووفرت

خدمة

الترجمة

الفورية

للغة

الإشارة

وخصصت

ركنًا

للصم

وضعاف

السمع

داخل

كاتدرائية

جميع

القديسين

بالزمالك،

وذكرت

الكنيسة

الأسقفية،

أن

تلكالخدمة

يقدمها

رامز

بخيت

خادم

الصم

بكنيسة

مصر

القديمة

الأسقفية

التي

تعتبر

أول

الكنائس

في

مصر

المعنية

بخدمة

الصم

وضعاف

السمع.

وتدق

أجراس

الكنيسة

الأسقفية

داخل

كاتدرائية

جميع

القديسين

الأسقفية

فى

الزمالك

لتعلن

بدء

قداس

عيد

الميلاد

المجيد

إذ

تتبع

الكنيسة

الأسقفية

الأنجليكانيةالتقويم

الغربى

وتحتفل

بميلاد

المسيح

ليلة

الخامس

والعشرين

من

ديسمبر.







