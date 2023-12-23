المطران سامى فوزى يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك

(MENAFN
- Youm7) تحتفل
الكنيسة
الأسقفية
بمصر؛
بعيد
الميلاد
المجيد
غدا
الاثنين
الموافق
25
ديسمبر
المقبل،
ويترأس
المطران
سامى
فوزى
صلاة
القداس
عيد
الميلاد
المجيدبكاتدرائية
جميع
القديسين
بالزمالك
مساء
اليوم
الأحد
الموافق
24
ديسمبر.
ووفرت
خدمة
الترجمة
الفورية
للغة
الإشارة
وخصصت
ركنًا
للصم
وضعاف
السمع
داخل
كاتدرائية
جميع
القديسين
بالزمالك،
وذكرت
الكنيسة
الأسقفية،
أن
تلكالخدمة
يقدمها
رامز
بخيت
خادم
الصم
بكنيسة
مصر
القديمة
الأسقفية
التي
تعتبر
أول
الكنائس
في
مصر
المعنية
بخدمة
الصم
وضعاف
السمع.
وتدق
أجراس
الكنيسة
الأسقفية
داخل
كاتدرائية
جميع
القديسين
الأسقفية
فى
الزمالك
لتعلن
بدء
قداس
عيد
الميلاد
المجيد
إذ
تتبع
الكنيسة
الأسقفية
الأنجليكانيةالتقويم
الغربى
وتحتفل
بميلاد
المسيح
ليلة
الخامس
والعشرين
من
ديسمبر.
MENAFN23122023000132011024ID1107652318
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.