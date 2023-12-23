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الجارديان: رفض بايدن لوقف إطلاق النار في غزة يضعف موقفه بالحزب الديمقراطي

12/23/2023 11:21:28 PM
(MENAFN- Youm7) أكد مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أن موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن الرافض لوقف إطلاق النار في غزة لوقف الحرب الشرسة المشتعلة في الوقت الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يثير خلافا بينه وبين الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه وهو ما يتسبب في إضعاف موقفه داخل حزبه.



وأوضح كاتب المقال دافيد سميث أن أحدث استطلاعات الرأي تشير إلى أن شباب الحزب الديمقراطي عبروا عن رفضهم للأسلوب الذي يتعامل به بايدن مع الصراع في غزة، مشيرا إلى الموقف الأمريكي إزاء قرار مجلس الأمن الدولي الصادر أمس الجمعة بشأن إدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة وامتناع واشنطن عن التصويت لصالح القرار.



ويلفت المقال إلى أن امتناع الولايات المتحدة عن التصويت يهدف إلى تمكين باقي الدول الأعضاء في مجلس الأمن لتمرير القرار، موضحا في نفس الوقت أن القرار بصيغته الحالية والتي لا تنص على وقف لإطلاق النار، يعد عديم الفائدة لأنه لن يسهم كثيرا في حل المأساة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع في ظل القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع.



ويضيف المقال أن رد الفعل الإسرائيلي بالغ القسوة على هجمات المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي أثار موجة عارمة من الغضب على المستوى الدولي حيث وصل عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية إلى ما يزيد على 20,000 إلى جانب تشريد معظم سكان القطاع، لافتا إلى تقديرات برنامج الغذاء العالمي التي تشير إلى أن ما يقرب من نصف سكان القطاع يعانون من المجاعة.



ويوضح المقال أن الولايات المتحدة كانت قد اعترضت على صيغة سابقة لقرار لمجلس الأمن الدولي ينص على وقف عاجل ودائم للأعمال العدائية في غزة، موضحا أن واشنطن مازالت متمسكة بموقفها الرافض لوقف إطلاق النار على الرغم من موافقة 153 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار بوقف إطلاق النار هناك.



ويشير المقال في الختام إلى أن هناك تعارضا واضحا في المواقف تجاه وقف إطلاق النار في غزة بين الرئيس بايدن وحزبه الديمقراطي ففي الوقت الذي يعارض فيه بايدن قرارا أمميا بوقف إطلاق النار في غزة فإن الموقف السائد داخل الحزب الديمقراطي يؤيد وقف إطلاق النار وهو ما يضعف موقف الرئيس بايدن داخل الحزب.












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