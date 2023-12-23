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أمين عام المجلس النرويجي للاجئين: الحرب الإسرائيلية على غزة خطأ كبير

12/23/2023 11:21:28 PM
(MENAFN- Youm7)
رأى أمين عام المجلس النرويجي للاجئين، جان إيجلاند، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة "خطأ كبير"، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار.



وقال إيجلاند - في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) الأمريكية السبت حول قرار مجلس الأمن أمس بشأن غزة - إنه "لأمر إيجابي أن يقول مجلس الأمن إنه سيعمل نحو وقف مستدام لإطلاق النار وسيسهل دخول المساعدات، ولكن اليوم القتال يتواصل، وقتل الأطفال الأبرياء والنساء يتواصل، ليس لدينا إمكانية إيصال المساعدات بالطريقة التي ينبغي أن نحصل عليها، لا يمكننا العمل من أجل سكان غزة الذين يتضورون جوعا تحت القصف".



وأضاف "ولذلك فإن الأمر الوحيد المعقول هو أن تطالب الولايات المتحدة ومجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار قبل أن يُقتل آلاف الأطفال الأخرون، قبل أن يتم تدمير المنازل الأخيرة الصامدة في غزة".



ووصف الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، الحرب الإسرائيلية المدعومة بأسلحة أمريكية على غزة بأنها "خطأ استراتيجي فادح" ستولد المزيد من الكراهية تجاه إسرائيل وستزيد من ضعف أمنها؛ مشددا على ضرورة إنهاء هذه الحرب التي لم تقتل الكثير من عناصر حركة حماس بل آلاف الأطفال كما وصفها بأنها "وصمة عار على ضمير إسرائيل والولايات المتحدة ومن يقوم بتوفير السلاح من أجل هذا."



واتفق إيجلاند مع ما صرح به أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأن إسرائيل تضع عقبات هائلة أمام توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، وأرجع السبب وراء ذلك إلى أنها طرف في الصراع، مضيفا أن الطريقة المنطقية الوحيدة لإدخال المساعدات هي من خلال طرف ثالث يتأكد من خلو المساعدات من أي أسلحة.



وأعرب إيجلاند عن اعتقاده بأن غزة بعد الحرب لن تكون "مكانا صالحا للعيش فيه"، وأن السكان سيعيشون في خيام أو في العراء لمدة طويلة.



جدير بالذكر أنه بعد مفاوضات شاقة، طالب مجلس الأمن الدولي في قرار، أمس الجمعة، بزيادة "واسعة النطاق" للمساعدات الإنسانية إلى غزة، مع دعوته إلى اتخاذ خطوات عاجلة "لتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية".












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