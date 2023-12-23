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بريطانيا ترفع مستوى التمويل لإسكتلندا إلى 2.92 مليار جنيه إسترليني بزيادة 40%

12/23/2023 11:21:28 PM
(MENAFN- Youm7)
أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون اسكتلندا أليستر جاك، السبت، أن مستوى التمويل الذي قدمته حكومة المملكة المتحدة في إسكتلندا قد وصل الآن إلى 2.92 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 840 مليون جنيه إسترليني منذ نهاية 2022.



وقال جاك وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية- "يسعدني أن أؤكد أن التزامنا تجاه المجتمعات في جميع أنحاء إسكتلندا يبلغ الآن أكثر من 2.9 مليار جنيه إسترليني"، موضحا أن حجم الاستثمار في أنحاء إسكتلندا كان عامًا حافلًا لما تحققه من تأثير حقيقي لتجديد المجتمعات وخلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمار.



وأضاف وزير الدولة البريطاني لشؤون إسكتلندا "نحن نركز على مواصلة العمل مع الشركاء المحليين والحكومة الإسكتلندية لتحقيق التغيير الذي تحتاجه البلاد لوضع إسكتلندا والمملكة المتحدة على الطريق الصحيح للمستقبل".



ووفقا للحكومة البريطانية، فإن مستوى التمويل يقدر بزيادة نحو 40% أي ما يعادل 535 جنيهًا إسترلينيا لكل شخص في إسكتلندا، مقارنة ب 380 جنيها إسترلينيا للشخص الواحد في نهاية عام 2022.



تأتي هذه الزيادة الضخمة في التمويل بعد 12 شهرًا أخرى من العمل مع الشركاء المحليين لتحديد طرق تحويل المجتمعات وخلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد.



وأضافت الحكومة البريطانية أن دعم حكومة المملكة المتحدة البالغ 2.92 مليار جنيه إسترليني يشتمل على أكثر من 1.5 مليار جنيه إسترليني من الاستثمار في منطقة المدينة وصفقات النمو، وأكثر من 1.4 مليار جنيه إسترليني في زيادة مستوى الاستثمارات التي تتراوح بين الموانئ الحرة والمناطق الاستثمارية وتجديد مراكز المدن وتوفير أصول المجتمع المحلي.












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