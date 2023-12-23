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الخارجية الروسية: سنواصل حجب جزء من مساهمتنا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

12/23/2023 11:21:28 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بلادها ستواصل حجب جزء من المساهمة، التي خصصتها أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتمويل مجموعة التحقيق وتحديد الهوية، التي فرضتها الولايات المتحدة.



وقالت زاخاروفا - في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك"- : "ستواصل روسيا مع بعض شركائها حجب جزء من مساهمتها، التي خصصتها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتمويل مجموعة التحقيق وتحديد الهوية غير الشرعية، التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها؛ لأنها تقوم بأنشطة غير قانونية لمصلحة الغرب".



وأضافت زاخاروفا:" أن دفع المساهمة المنتظمة لميزانية المنظمة هو التزام على كل دولة عضو في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، مشددة على أن مهمة بلادها في المستقبل هي استعادة النفوذ الذي كانت تتمتع به هذه المنظمة في السابق والحفاظ على سلامة اتفاقية الأسلحة الكيميائية.



وتابعت:" بعد استكمال عضوية روسيا في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مايو 2024، نعتزم كمراقب مواصلة الدفاع باستمرار عن مصالحنا في قطاع الصناعات الكيميائية والمجالات المرتبطة به".

يُذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عقدت دورتها الـ 28 لمؤتمر الدول الأطراف بمدينة (لاهاي) في الفترة 27 نوفمبر وحتى الأول من ديسمبر الجاري، حيث جرى



انتخاب 21 دولة أعضاء بالمنظمة للانضمام إلى المجلس التنفيذي في عام 2024، منها ثلاثة بلدان لعضوية مجموعة أوروبا الشرقية في المجلس وهي أوكرانيا وبولندا وليتوانيا، ولم تتم إعادة انتخاب روسيا لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة.



من ناحية أخرى، قال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، إن العقوبات الأمريكية الجديدة تسبب ضررا إضافيا للعلاقات الثنائية وتقضي على فرصة استعادة الحوار مع بلاده.



وأضاف أنطونوف - تعليقا على حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" - : "أن أوهام العقوبات الخاصة بواشنطن تسبب ضررا إضافيا للعلاقات الثنائية وتقضي على فرصة استعادة الحوار القائم على الاحترام المتبادل بين القوتين العظميين بشأن القضايا القليلة، التي ما زالت روسيا والولايات المتحدة بإمكانهما إيجاد مقاربة بشأنها".





وتابع أنطونوف: "أن واشنطن تثبت باستمرار أنها ترغب في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، بما في ذلك في المجال الاقتصادي"، مشيرا إلى أنها تفرض المزيد والمزيد من العقوبات في محاولات عبثية لكبح عجلة التطور التدريجي للاقتصاد الروسي وعرقلة العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.. وأن معظم العقوبات الأمريكية تؤثر على كيانات في دول ثالثة بهدف تخويف شركاء روسيا ومحاولة قطع العلاقات ذات المنفعة المتبادلة بين موسكو وشركائها".












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