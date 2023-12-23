وزير الدفاع الإيطالي يؤكد ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية

MENAFN - Youm7) قال وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو إن الأزمة الأوكرانية المستمرة منذ سنتين يجب حلها عبر الوسائل السياسية.

وأضاف كروسيتو أثناء زيارته للوحدة الإيطالية

التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)

في بولندا، أن

"الحرب استمرت قرابة عامين، وأعتقد أنه بالتوازي مع الأعمال العسكرية والدعم لأوكرانيا، من المهم تقييم المسارات التي ستؤدي إلى حل سياسي".

وأوضح أن "ما لا يمكن تحقيقه عبر الوسائل العسكرية يمكن تحقيقه عبر الجبهة الدبلوماسية، ومن خلال الوسائل السياسية للحصول على نتائج والتوصل إلى السلام".

ووفقا لكروسيتو، يجب

العودة إلى "ما كان قبل الحرب"، مشيرا إلى أنه "إذا لم ينجح الأمر باستخدام الأسلحة، يجب أن نجرب طرقا أخرى".

هذا وسبق أن تحدث وزير الدفاع الإيطالي عن إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية للصراع الأوكراني.

إلى ذلك صرح في وقت سابق أن قدرة إيطاليا على تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا "استنفدت بالكامل تقريبا".

بدورها أعلنت موسكو باستمرار استعدادها للتفاوض من أجل التوصل لحل للأزمة الأوكرانية، مشددة على أن أي حل يجب أن يأخذ في الاعتبار الواقع الجديد على الأرض.

كما أعربت روسيا عن رفضها للسياسة التي تنتهجها الدول الغربية، ودعمها لنظام كييف بالأسلحة، مؤكدة أن ذلك لن يسهم في حل الأزمة وسيطيل أمدها ويؤدي إلى مزيد من تدمير أوكرانيا.



