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اليوم.. مؤتمر صحفي لبيراميدز ومودرن فيوتشر للحديث عن مواجهة السوبر

12/23/2023 11:21:25 PM
(MENAFN- Youm7) يعقد اليوم الأحد، مؤتمر صحفي للأجهزة الفنية لفريقي مودرن فيوتشر وبيراميدز؛ للحديث عن مواجهة كأس السوبر المصري، التي تجمع الفريقين فى نصف النهائي غداً الاثنين.

وتقام بطولة السوبر المصرى بنظام خروج المغلوب، ويتأهل الفائز فى كل مواجهة بنصف النهائي إلى المباراة النهائية، والخسار إلى مباراة تحديد المركز الثالث.
وتنطلق مباريات نصف نهائى كأس السوبر المصري بمواجهة بيراميدز ضد مودرن فيوتشر غداً الاثنين فى الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، بينما يلاقى الأهلى نظيره سيراميكا فى نفس اليوم الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.
وتضم بعثة
مودرن فيوتشر
الموجودة حالياً بالإمارات 24 لاعباً وهم: محمود جنش، محمود حمدي، محمد طارق، باسم علي، علي الفيل، محمد عبد السلام، محمود رزق، عمر كمال، محمد ربيعة، محمد فاروق، غنام محمد،محمد صادق، عمر محمد، جوناثان نجويم، باباتوندي بيلو، عبد الكبير الوادي، كاجالي درامي، علي زعزع، هشام عادل، محمد محمود، اموراني حساني، احمد عاطف، مروان محسن، عمر السعيد.
ورافق الفريق كل من أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر ورئيس البعثة، وهيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي، والمهندس هشام حافظ عضو مجلس الإدارة.








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