اليوم.. مؤتمر صحفي لبيراميدز ومودرن فيوتشر للحديث عن مواجهة السوبر

(MENAFN
- Youm7) يعقد اليوم الأحد، مؤتمر صحفي للأجهزة الفنية لفريقي مودرن فيوتشر وبيراميدز؛ للحديث عن مواجهة كأس السوبر المصري، التي تجمع الفريقين فى نصف النهائي غداً الاثنين.
وتقام بطولة السوبر المصرى بنظام خروج المغلوب، ويتأهل الفائز فى كل مواجهة بنصف النهائي إلى المباراة النهائية، والخسار إلى مباراة تحديد المركز الثالث.
وتنطلق مباريات نصف نهائى كأس السوبر المصري بمواجهة بيراميدز ضد مودرن فيوتشر غداً الاثنين فى الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، بينما يلاقى الأهلى نظيره سيراميكا فى نفس اليوم الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.
وتضم بعثة
مودرن فيوتشر
الموجودة حالياً بالإمارات 24 لاعباً وهم: محمود جنش، محمود حمدي، محمد طارق، باسم علي، علي الفيل، محمد عبد السلام، محمود رزق، عمر كمال، محمد ربيعة، محمد فاروق، غنام محمد،محمد صادق، عمر محمد، جوناثان نجويم، باباتوندي بيلو، عبد الكبير الوادي، كاجالي درامي، علي زعزع، هشام عادل، محمد محمود، اموراني حساني، احمد عاطف، مروان محسن، عمر السعيد.
ورافق الفريق كل من أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر ورئيس البعثة، وهيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي، والمهندس هشام حافظ عضو مجلس الإدارة.
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