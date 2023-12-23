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علي ماهر يطلب تدعيم 3 مراكز فى المصري بالميركاتو الشتوي

12/23/2023 11:21:25 PM
(MENAFN- Youm7) طلب علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري ، تدعيم 3 مراكز بالفريق خلال الميركاتو الشتوي المرتقب، وذلك لدعم صفوف الفريق استعداداً لاستكمال مسابقة الدوري. ويأتى مركز المهاجم الصريح على رأس المراكز التى طلب علي ماهر تدعيمها، خاصة مع خروج مروان حمدى من حسابات النادى، كما طلب مدرب المصرى دعم مركز قلب الدفاع ولاعب وسط.

وتقدم النادي المصري إلى المركز الثاني فى جدول الدوري برصيد 15 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري
10 أهداف واستقبلت شباكهم 13.
ويترقب مسؤولو النادي المصري العروض الشتوية لمروان حمدي مهاجم الفريق البورسعيدي، وذلك بعد خروج اللاعب من حسابات النادي والجهاز الفني بقيادة علي ماهر.
ولم تصل النادي المصري أي عروض رسمية لشراء مروان حمدي، حتى الآن، وهو ما يثير قلق إدارة النادي البورسعيدي، خاصة بعد قرار إيقاف اللاعب فى وقت سابق وعدم مشاركته مع الفريق، وهو ما يتنافى مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".





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