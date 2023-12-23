الأهلي يتصدر 5 أندية توجت بالسوبر.. وسيراميكا وبيراميدز وفيوتشر تبحث عن أول لقب

(MENAFN
- Youm7) تنطلق مباريات كأس السوبر الرباعي المصري غدا الاثنين بمشاركة الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا، على أن تقام مباريات الدور النهائى يوم 28 من نفس الشهر.
الأهلى يتصدر
ويتصدر النادى الأهلى قائمة الأندية التى توجت بلقب السوبر المحلى وهى 5 أندية: الأهلى "13 لقبا"، الزمالك "4 ألقاب"، المقاولون العرب "لقب وحيد"، حرس الحدود "لقب وحيد"، وطلائع الجيش "لقب وحيد".
اللقب الأول
وتطمح الأندية الثلاثة سيراميكا وبيراميدز وفيوتشر للفوز باللقب الأول فى نظامها الجديد، ليكون أحدهم النادى السادس الذى يفوز بهذا اللقب، حيث لم يسبق لهم أن توجوا باللقب من قبل.
ويأمل سيراميكا وفيوتشر فى تحقيق اللقب تاريخيا بعدما حصلا على لقب كأس رابطة الأندية المحترفة فى الموسمين الماضيين، فيما يمنى بيراميدز النفس بالتتويج باللقب الأول فى تاريخه، حيث لم يتذوق طعم البطولات حتى الآن.
على جانب آخر، يسعى النادى الأهلى لتحقيق اللقب الأول له هذا الموسم بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة، حيث بدأ هذا الموسم بخسارة لقبى السوبر الأفريقي والدورى الأفريقي، ويأمل فى التتويج بالسوبر المحلى للمرة الرابعة عشرة فى تاريخه.
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