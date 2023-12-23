Sunday, 24 December 2023 08:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأهلي يتصدر 5 أندية توجت بالسوبر.. وسيراميكا وبيراميدز وفيوتشر تبحث عن أول لقب

12/23/2023 11:21:25 PM
(MENAFN- Youm7) تنطلق مباريات كأس السوبر الرباعي المصري غدا الاثنين بمشاركة الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا، على أن تقام مباريات الدور النهائى يوم 28 من نفس الشهر.


الأهلى يتصدر


ويتصدر النادى الأهلى قائمة الأندية التى توجت بلقب السوبر المحلى وهى 5 أندية: الأهلى "13 لقبا"، الزمالك "4 ألقاب"، المقاولون العرب "لقب وحيد"، حرس الحدود "لقب وحيد"، وطلائع الجيش "لقب وحيد".


اللقب الأول


وتطمح الأندية الثلاثة سيراميكا وبيراميدز وفيوتشر للفوز باللقب الأول فى نظامها الجديد، ليكون أحدهم النادى السادس الذى يفوز بهذا اللقب، حيث لم يسبق لهم أن توجوا باللقب من قبل.



ويأمل سيراميكا وفيوتشر فى تحقيق اللقب تاريخيا بعدما حصلا على لقب كأس رابطة الأندية المحترفة فى الموسمين الماضيين، فيما يمنى بيراميدز النفس بالتتويج باللقب الأول فى تاريخه، حيث لم يتذوق طعم البطولات حتى الآن.



على جانب آخر، يسعى النادى الأهلى لتحقيق اللقب الأول له هذا الموسم بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة، حيث بدأ هذا الموسم بخسارة لقبى السوبر الأفريقي والدورى الأفريقي، ويأمل فى التتويج بالسوبر المحلى للمرة الرابعة عشرة فى تاريخه.












MENAFN23122023000132011024ID1107652309

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث