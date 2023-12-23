Sunday, 24 December 2023 08:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القادسية يخطف الفوز في الدقائق الأخيرة من الجهراء بافتتاح الجولة الـ11 من دوري زين لكرة القدم

12/23/2023 11:21:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 12 (كونا) -- خطف القادسية النقاط الثلاث من نظيره الجهراء بعد تسجيله هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعتهما اليوم السبت وانتهت لمصلحة الأصفر (2-1) في افتتاح مباريات الجولة الـ11 من دوري (زين) لكرة القدم.
وعلى استاد محمد الحمد دخل القادسية صاحب الأرض اللقاء وعينه على الفوز لتصدر الترتيب مؤقتا حيث بدأ بالسيطرة على مجريات اللعب حتى سجل الهدف الأول عن طريق اللاعب بدر المطوع في الدقيقة 12 لينتهي الشوط الأول بتقدم الأصفر.
وفي الشوط الثاني عادل الجهراء النتيجة عبر لاعبه رودريغو بتسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة 65 وانتظر القادسية حتى الدقائق الأخيرة من زمن المباراة وتحديدا الدقيقة 90 ليسجل هدفه الثاني عبر ركلة جزاء انبرى لها اللاعب سيرجيو فيتور بنجاح.
وبذلك رفع القادسية رصيده إلى 25 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا فيما بقي رصيد الجهراء عند نقطتين في المركز الأخير.
وتستكمل مباريات الجولة غدا الأحد بلقاءي الفحيحيل أمام خيطان والكويت أمام كاظمة فيما تختتم الجولة بعد غد الاثنين بمواجهتين يلعب في الأولى العربي أمام الشباب وفي الثانية النصر أمام السالمية. (النهاية)

س ع د




MENAFN23122023000071011013ID1107652307

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث