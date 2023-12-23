القادسية يخطف الفوز في الدقائق الأخيرة من الجهراء بافتتاح الجولة الـ11 من دوري زين لكرة القدم

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 12 (كونا) -- خطف القادسية النقاط الثلاث من نظيره الجهراء بعد تسجيله هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعتهما اليوم السبت وانتهت لمصلحة الأصفر (2-1) في افتتاح مباريات الجولة الـ11 من دوري (زين) لكرة القدم.
وعلى استاد محمد الحمد دخل القادسية صاحب الأرض اللقاء وعينه على الفوز لتصدر الترتيب مؤقتا حيث بدأ بالسيطرة على مجريات اللعب حتى سجل الهدف الأول عن طريق اللاعب بدر المطوع في الدقيقة 12 لينتهي الشوط الأول بتقدم الأصفر.
وفي الشوط الثاني عادل الجهراء النتيجة عبر لاعبه رودريغو بتسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة 65 وانتظر القادسية حتى الدقائق الأخيرة من زمن المباراة وتحديدا الدقيقة 90 ليسجل هدفه الثاني عبر ركلة جزاء انبرى لها اللاعب سيرجيو فيتور بنجاح.
وبذلك رفع القادسية رصيده إلى 25 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا فيما بقي رصيد الجهراء عند نقطتين في المركز الأخير.
وتستكمل مباريات الجولة غدا الأحد بلقاءي الفحيحيل أمام خيطان والكويت أمام كاظمة فيما تختتم الجولة بعد غد الاثنين بمواجهتين يلعب في الأولى العربي أمام الشباب وفي الثانية النصر أمام السالمية. (النهاية)
س ع د
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