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جمعية الهلال الأحمر الكويتي تفتتح مركزا طبيا يستفيد منه 12 ألف يمني في تعز

12/23/2023 11:21:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 23 - 12 (كونا) -- افتتح وفد من جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم السبت (مركز يوسف ونورة الصحي) الذي يستفيد منه نحو 12 ألف شخص بمديرية المسراخ بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة للعام التاسع على التوالي.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أعرب نائب رئيس الهلال الأحمر الكويتي أنور الحساوي الذي يزور اليمن لافتتاح عدد مشروعات الجمعية عن سعادته وفخره بتنفيذ هذا المشروع الذي سيعزز قدرات الرعاية الصحية في المنطقة المحرومة لمصلحة آلاف اليمنيين.
وأكد حرص الكويت على تقديم المزيد من الدعم والمشروعات التنموية المؤثرة التي تخفف معاناة الشعب اليمني في مختلف المناطق والقطاعات.
وأشار إلى أن زيارة وفد الجمعية إلى اليمن تهدف لافتتاح العديد من المشروعات المنجزة في قطاعات الصحة والتعليم والأيتام وتفقد مشروعات أخرى قيد الإنجاز.
وأكد أهمية الاقتراب أكثر من الواقع وتلمس هموم ومعاناة واحتياجات الأشقاء اليمنيين بما يسهم في تحديد أولويات الدعم المستقبلي والمشروعات الأكثر حيوية وأهمية لتخفيف معاناة اليمنيين في مختلف المحافظات.
من جانبه أوضح رئيس (مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية) المنفذة للمشروع شوقي باعظيم أن هذا المشروع يتكون من مبنى بطابقين مجهز بأحدث المعدات الطبية الحديثة ومزود ويقدم خدماته الصحية والطبية المتنوعة للمواطنين بمختلف الأقسام.
وبين أن المبنى يحتوي على عيادة نساء وولادة وعمليات صغرى وعيادتين تخصصيتين مناوبتين ومختبر وصيدلية وصالة استقبال وغرفة الطبيب المناوب وقسم الأشعة وقسم طوارئ للرجال والنساء وغرفة عمليات وغرفة عناية مركزة وغرفتي ترقيد إضافة إلى أقسام إدارية وخدمية أخرى.
وأشار إلى أن هذا المشروع يعتبر من أهم المشاريع الإنسانية التي تنفذ في المنطقة إذ يهدف لتقديم الرعاية الصحية الشاملة لأكثر من 12 ألف مستفيد من أبناء المنطقة ومحيطها لافتا إلى أن المشروع سيحسن بشكل كبير الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية وتحسين جودة الرعاية الصحية في المنطقة.
وأكد أن افتتاح (مركز يوسف ونورة الصحي) يعد تطورا هاما في مجال توفير الخدمات الصحية في منطقة المسراخ ويعكس الجهود الجادة والرسالة الإنسانية العظيمة لدولة الكويت وجمعية الهلال الأحمر الكويتي وتعزيزا للشراكة القوية بين البلدين.
ويضم وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي الزائر لليمن نائب رئيس الجمعية أنور الحساوي ومديرها العام عبد الرحمن العون وشهاب الخراز وفواز المزروعي ومن المقرر أن يفتتح عددا من المشروعات التنموية ويتابع سير الإنجاز في مشروعات أخرى في محافظات تعز وشبوة وحضرموت ومأرب. (النهاية)

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