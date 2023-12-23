جمعية الهلال الأحمر الكويتي تفتتح مركزا طبيا يستفيد منه 12 ألف يمني في تعز

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 23 - 12 (كونا) -- افتتح وفد من جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم السبت (مركز يوسف ونورة الصحي) الذي يستفيد منه نحو 12 ألف شخص بمديرية المسراخ بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة للعام التاسع على التوالي.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أعرب نائب رئيس الهلال الأحمر الكويتي أنور الحساوي الذي يزور اليمن لافتتاح عدد مشروعات الجمعية عن سعادته وفخره بتنفيذ هذا المشروع الذي سيعزز قدرات الرعاية الصحية في المنطقة المحرومة لمصلحة آلاف اليمنيين.
وأكد حرص الكويت على تقديم المزيد من الدعم والمشروعات التنموية المؤثرة التي تخفف معاناة الشعب اليمني في مختلف المناطق والقطاعات.
وأشار إلى أن زيارة وفد الجمعية إلى اليمن تهدف لافتتاح العديد من المشروعات المنجزة في قطاعات الصحة والتعليم والأيتام وتفقد مشروعات أخرى قيد الإنجاز.
وأكد أهمية الاقتراب أكثر من الواقع وتلمس هموم ومعاناة واحتياجات الأشقاء اليمنيين بما يسهم في تحديد أولويات الدعم المستقبلي والمشروعات الأكثر حيوية وأهمية لتخفيف معاناة اليمنيين في مختلف المحافظات.
من جانبه أوضح رئيس (مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية) المنفذة للمشروع شوقي باعظيم أن هذا المشروع يتكون من مبنى بطابقين مجهز بأحدث المعدات الطبية الحديثة ومزود ويقدم خدماته الصحية والطبية المتنوعة للمواطنين بمختلف الأقسام.
وبين أن المبنى يحتوي على عيادة نساء وولادة وعمليات صغرى وعيادتين تخصصيتين مناوبتين ومختبر وصيدلية وصالة استقبال وغرفة الطبيب المناوب وقسم الأشعة وقسم طوارئ للرجال والنساء وغرفة عمليات وغرفة عناية مركزة وغرفتي ترقيد إضافة إلى أقسام إدارية وخدمية أخرى.
وأشار إلى أن هذا المشروع يعتبر من أهم المشاريع الإنسانية التي تنفذ في المنطقة إذ يهدف لتقديم الرعاية الصحية الشاملة لأكثر من 12 ألف مستفيد من أبناء المنطقة ومحيطها لافتا إلى أن المشروع سيحسن بشكل كبير الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية وتحسين جودة الرعاية الصحية في المنطقة.
وأكد أن افتتاح (مركز يوسف ونورة الصحي) يعد تطورا هاما في مجال توفير الخدمات الصحية في منطقة المسراخ ويعكس الجهود الجادة والرسالة الإنسانية العظيمة لدولة الكويت وجمعية الهلال الأحمر الكويتي وتعزيزا للشراكة القوية بين البلدين.
ويضم وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي الزائر لليمن نائب رئيس الجمعية أنور الحساوي ومديرها العام عبد الرحمن العون وشهاب الخراز وفواز المزروعي ومن المقرر أن يفتتح عددا من المشروعات التنموية ويتابع سير الإنجاز في مشروعات أخرى في محافظات تعز وشبوة وحضرموت ومأرب. (النهاية)
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