الحكومة اليمنية ترحب بإعلان الأمم المتحدة الاتفاق على الالتزام بوقف إطلاق النار في اليمن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 23 - 12 (كونا) -- رحبت الحكومة اليمنية بالبيان الذي أصدره مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ اليوم السبت بأن الأطراف اليمنية قد توصلت إلى اتفاق يقضي بالالتزام بمجموعة من التدابير منها وقف إطلاق النار في عموم البلاد.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها إن الحكومة ستتعامل إيجابا مع جميع المبادرات الهادفة لتسوية الأزمة في اليمن بالوسائل السلمية وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا والمؤيدة دوليا وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الامن 2216 بما يحقق تطلعات وآمال الشعب اليمني.
وأعربت الوزارة عن الشكر والتقدير لجهود السعودية وعمان للدفع قدما بالتسوية واستئناف العملية السياسية.
كان المبعوث الأممي قد أعلن في بيان له اليوم عن توصل الأطراف اليمنية لاتفاق للالتزام بمجموعة من التدابير منها وقف إطلاق النار في عموم البلاد وإجراءات لصرف رواتب الموظفين في مختلف المناطق اليمنية وفتح طرق محافظة تعز والاستعداد لاستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة. (النهاية)
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