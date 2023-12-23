Sunday, 24 December 2023 08:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحكومة اليمنية ترحب بإعلان الأمم المتحدة الاتفاق على الالتزام بوقف إطلاق النار في اليمن

12/23/2023 11:21:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 23 - 12 (كونا) -- رحبت الحكومة اليمنية بالبيان الذي أصدره مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ اليوم السبت بأن الأطراف اليمنية قد توصلت إلى اتفاق يقضي بالالتزام بمجموعة من التدابير منها وقف إطلاق النار في عموم البلاد.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها إن الحكومة ستتعامل إيجابا مع جميع المبادرات الهادفة لتسوية الأزمة في اليمن بالوسائل السلمية وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا والمؤيدة دوليا وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الامن 2216 بما يحقق تطلعات وآمال الشعب اليمني.
وأعربت الوزارة عن الشكر والتقدير لجهود السعودية وعمان للدفع قدما بالتسوية واستئناف العملية السياسية.
كان المبعوث الأممي قد أعلن في بيان له اليوم عن توصل الأطراف اليمنية لاتفاق للالتزام بمجموعة من التدابير منها وقف إطلاق النار في عموم البلاد وإجراءات لصرف رواتب الموظفين في مختلف المناطق اليمنية وفتح طرق محافظة تعز والاستعداد لاستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة. (النهاية)

س ن ص / ه س ص



MENAFN23122023000071011013ID1107652305

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث