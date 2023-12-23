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النيجر تعلن خروج آخر جندي فرنسي من أراضيها

12/23/2023 11:21:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 23 - 12 (كونا) -- أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر اليوم السبت أن القوات الفرنسية قد أكملت انسحابها من النيجر بعد وجود دام 10 سنوات في البلد القابع بغرب إفريقيا.
ويأتي هذا الإعلان غداة إعلان فرنسا إغلاق سفارتها لدى النيجر لأنها "لم تعد قادرة على العمل بشكل طبيعي".
وقال الضابط بالجيش النيجري سليم إبراهيم في تصريحات إعلامية مساء اليوم إنه ستعقد مراسم رسمية في "قاعدة نيامي الجوية" بمناسبة انتهاء الوجود العسكري الفرنسي في النيجر.
وأضاف أن "يوم مغادرة القوات الفرنسية يوافق نهاية مسار القوات الفرنسية في منطقة الساحل".
وأوضح أنه خلال عملية انسحاب القوات الفرنسية نفذت 145 طلعة جوية و15 قافلة برية لسحب الجنود البالغ عددهم نحو 1500 جندي وأن انسحابهم جرى بسلاسة.
وأشار إلى أن مراسم انتهاء المهمة اختتمت بالتوقيع على وثيقة مشتركة من جانب رئيس أركان جيش النيجر العقيد مامان ساني كياو وقائد القوات الفرنسية بمنطقة الساحل الجنرال إريك أوزان وبحضور ممثلين عن توغو والولايات المتحدة.
وشهدت العلاقات بين النيجر وفرنسا شهدت توترا كبيرا منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في أواخر يوليو الماضي إذ أدانت فرنسا العملية وطالبت بإعادته إلى منصبه.
ويتهم قادة الانقلاب محمد بازوم بالولاء لفرنسا وبالخيانة العظمى ويتهمون فرنسا بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) للتحضير لتدخل عسكري في النيجر.

م ر / ه س ص



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