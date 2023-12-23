النيجر تعلن خروج آخر جندي فرنسي من أراضيها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 23 - 12 (كونا) -- أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر اليوم السبت أن القوات الفرنسية قد أكملت انسحابها من النيجر بعد وجود دام 10 سنوات في البلد القابع بغرب إفريقيا.
ويأتي هذا الإعلان غداة إعلان فرنسا إغلاق سفارتها لدى النيجر لأنها "لم تعد قادرة على العمل بشكل طبيعي".
وقال الضابط بالجيش النيجري سليم إبراهيم في تصريحات إعلامية مساء اليوم إنه ستعقد مراسم رسمية في "قاعدة نيامي الجوية" بمناسبة انتهاء الوجود العسكري الفرنسي في النيجر.
وأضاف أن "يوم مغادرة القوات الفرنسية يوافق نهاية مسار القوات الفرنسية في منطقة الساحل".
وأوضح أنه خلال عملية انسحاب القوات الفرنسية نفذت 145 طلعة جوية و15 قافلة برية لسحب الجنود البالغ عددهم نحو 1500 جندي وأن انسحابهم جرى بسلاسة.
وأشار إلى أن مراسم انتهاء المهمة اختتمت بالتوقيع على وثيقة مشتركة من جانب رئيس أركان جيش النيجر العقيد مامان ساني كياو وقائد القوات الفرنسية بمنطقة الساحل الجنرال إريك أوزان وبحضور ممثلين عن توغو والولايات المتحدة.
وشهدت العلاقات بين النيجر وفرنسا شهدت توترا كبيرا منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في أواخر يوليو الماضي إذ أدانت فرنسا العملية وطالبت بإعادته إلى منصبه.
ويتهم قادة الانقلاب محمد بازوم بالولاء لفرنسا وبالخيانة العظمى ويتهمون فرنسا بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) للتحضير لتدخل عسكري في النيجر.
م ر / ه س ص
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