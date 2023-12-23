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مجلس الأمن الدولي يعرب عن القلق إزاء تدهور الوضع الإنساني في السودان

12/23/2023 11:21:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 23 - 12 (كونا) -- أعرب مجلس الأمن الدولي اليوم السبت عن القلق إزاء انتشار العنف وتدهور الوضع الإنساني في السودان داعيا جميع أطراف النزاع إلى ممارسة ضبط النفس وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقا لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي.
وحذر أعضاء المجلس في بيان صحفي من ورود تقارير تشير إلى انتهاكات ضد القانون الإنساني الدولي وتجاوزات لحقوق الإنسان والتي تشمل حالات العنف الجنسي بالصراعات في السودان.
ودان الأعضاء بشدة الهجمات المبلغ عنها ضد المدنيين وتوسيع نطاق القتال في المناطق التي تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين واللاجئين وطالبي اللجوء خاصة في ولاية (الجزيرة) حيث فر أكثر من 250 ألف شخص من مدينة (ود مدني) منذ بداية هجوم قوات الدعم السريع ومن إقليم (دارفور) بما فيها مدينة (الفاشر).
كما دان البيان الهجوم الذي وقع في 10 ديسمبر الماضي على قافلة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر مشددا على ضرورة احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني.
وجدد الأعضاء دعوتهم لجميع أطراف النزاع بالوقف الفوري للأعمال العدائية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بما في ذلك من خلال الوفاء بالتزاماتهم والسعي إلى حل تفاوضي للصراع.
وحث البيان جميع الأطراف على السماح وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وبأمان ومن دون عوائق إلى جميع أنحاء السودان وفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة وبما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية.
ودعا إلى زيادة المساعدات الإنسانية للسودان والدول المجاورة حيث لجأ أكثر من 5ر1 مليون شخص منذ أبريل 2023.
وفي السياق رحب أعضاء مجلس الأمن بقيادة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) والاتحاد الأفريقي كما شددوا على الدور الحاسم لدول الجوار ومنتدى جدة بالإضافة إلى دعمهم للمبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة.
وأكد الأعضاء التزامهم بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل الماضي اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى سقط فيها الآلاف بين قتيل وجريح كما تسببت في فرار الملايين بينهم نحو مليون لجأوا إلى دول مجاورة. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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