(أرسنال) يعود بتعادل ثمين من (ليفربول) ويحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 23 - 12 (كونا) -- حقق (أرسنال) تعادلا مهما بهدف لمثله امام مضيفه (ليفربول) في قمة الجولة ال18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتي جرت اليوم السبت على ملعب (انفيلد).
وخادع (أرسنال) دفاع الخصم بهدف خاطف بعد اربع دقائق فقط على إطلاق الحكم الإنجليزي كريس كفاناه صافرة البداية سجله البرازيلي غابرييل دوس سانتوس.
ونجح المصري محمد صلاح في معادلة النتيجة في الدقيقة 29 لتحسم المباراة بهذه النتيجة وفي وقت مبكر من الشوط الاول.
وفي مباريات اخرى أقيمت اليوم ايضا فاز (ويستهام يونايتد) على ضيفه (مانشستر يونايتد) بهدفين نظيفين وبنفس النتيجة تغلب (بيرنلي) على مضيفه (فولهام) في حين فاز (بورنموث) على مضيفه (نوتنغهام فورست) بثلاثة اهداف مقابل هدفين.
وفاز (لوتون تاون) على ارضه امام (نيوكاسل يونايتد) بهدف نظيف بينما فاز (توتنهام هوتسبر) على ضيفه (ايفرتون) بهدفين مقابل هدف واحد علما ان مباراة (مانشستر سيتي) و(برنتفورد) تأجلت بسبب مشاركة الاول في نهائي بطولة العالم للأندية.
وبهذه النتائج حافظ (أرسنال) على صدارته للدوري برصيد 40 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة على (ليفربول) و(استون فيلا) على التوالي في حين صعد (توتنهام) إلى المركز الرابع مؤقتا برصيد 36 نقطة متقدما بفارق نقطتين على (مانشستر سيتي) كما صعد (ويستهام) إلى المركز السادس بمجموع 30 نقطة.
وتجمد (نيوكاسل) في المركز الثامن برصيد 29 نقطة يليه (مانشستر يونايتد) برصيد 28 نقطة.
وكان (استون فيلا) أضاع فرصة اعتلاء صدارة الدوري عندما اكتفى امس الجمعة بالتعادل على ارضه بهدف لمثله امام متذيل الترتيب (شيفيلد يونايتد). (النهاية)
م ر ن / ر ج
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