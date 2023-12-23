(الرائد) يفوز على (الاتحاد) بنتيجة (3 - 1) ضمن منافسات الجولة ال18 من دوري (روشن) السعودي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 23 - 12 (كونا) -- فاز فريق (الرائد) على نظيره (الاتحاد) اليوم السبت بنتيجة (3 - 1) ضمن منافسات الجولة ال18 لدوري (روشن) السعودي للمحترفين في كرة القدم وذلك في المباراة التي أقيمت على مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمدينة (مكة).
وافتتح (الرائد) أهداف المباراة عن طريق المغربي كريم البركاوي في الدقيقة 22 فيما أحرز هدف التعادل للاتحاد ابرازيلي رومارينيو في الدقيقة 25.
وفي شوط المباراة الثاني عاد البركاوي وأحرز هدف التقدم لفريقه (الرائد) من جديد في الدقيقة 72 قبل أن يعزز محمد الدوسري تقدم فريقه بالهدف الثالث الذي سجله في الدقيقة الأخيرة.
وبهذه النتيجة يرفع (الرائد) رصيده الى 16 نقطة فيما بقي (الاتحاد) سادسا في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة.
وضمن منافسات الجولة ذاتها فاز في وقت سابق اليوم (الفتح) على مضيفه (التعاون) بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب نادي التعاون بمدينة (بريدة). (النهاية)
ف ن / ر ج
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