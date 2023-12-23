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(الرائد) يفوز على (الاتحاد) بنتيجة (3 - 1) ضمن منافسات الجولة ال18 من دوري (روشن) السعودي

12/23/2023 11:21:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 23 - 12 (كونا) -- فاز فريق (الرائد) على نظيره (الاتحاد) اليوم السبت بنتيجة (3 - 1) ضمن منافسات الجولة ال18 لدوري (روشن) السعودي للمحترفين في كرة القدم وذلك في المباراة التي أقيمت على مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمدينة (مكة).
وافتتح (الرائد) أهداف المباراة عن طريق المغربي كريم البركاوي في الدقيقة 22 فيما أحرز هدف التعادل للاتحاد ابرازيلي رومارينيو في الدقيقة 25.
وفي شوط المباراة الثاني عاد البركاوي وأحرز هدف التقدم لفريقه (الرائد) من جديد في الدقيقة 72 قبل أن يعزز محمد الدوسري تقدم فريقه بالهدف الثالث الذي سجله في الدقيقة الأخيرة.
وبهذه النتيجة يرفع (الرائد) رصيده الى 16 نقطة فيما بقي (الاتحاد) سادسا في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة.
وضمن منافسات الجولة ذاتها فاز في وقت سابق اليوم (الفتح) على مضيفه (التعاون) بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب نادي التعاون بمدينة (بريدة). (النهاية)

ف ن / ر ج



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