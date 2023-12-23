Sunday, 24 December 2023 08:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدوري الايطالي: انتر يواصل مسيرة الصدارة ومن خلفه ملاحقه يوفنتوس

12/23/2023 11:21:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 23 - 12 (كونا) -- واصل فريق انتر ميلانو مسيرته في صدارة الدوري الايطالي لكرة القدم بالفوز على ليتشي بهدفين نظيفين مثلما واصل يوفنتوس ملاحقته بالفوز على فروزينوني بهدفين مقابل هدف واحد اليوم السبت ضمن مباريات الجولة السابعة عشر.
وعلى ملعب استاد (جوزيبي مياتسا) أدرك (النيروادزوري) مساء اليوم الفوز على ضيفه ليتشي بهدف أول سجله يان بيسك في الدقيقة 43 من الشوط الأول ثم عاد نيكولو باريللا ليعززه في الدقيقة 78 من عمر المباراة دون رد.
وفي وقت سابق على ملعب استاد (بينيتو ستيربي) بمدينة فروزينوني فاز يوفنتوس الزائر على صاحب الأرض بهدفين مقابل هدف وحيد عندما تقدم في الشوط الأول بهدف مبكر سجله كنان يلدز بعد 12 دقيقة من صفارة البداية.
وفي الشوط الثاني تمكن فروزينوني من الرد بهدف التعادل الذي سجله خايمي بايز في الدقيقة 51 قبل أن يستعيد (البيانكونيري) الفوز بهدف ثان وأخير سجله دوسان فلاهوفيتش في الدقيقة 81 من عمر المباراة.
وبنتائج اليوم يحتفظ انتر ميلانو بالمركز الأول برصيد 44 نقطة ومن خلفه يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 40 نقطة يتبعهما ايه سي ميلان في المركز الثالث برصيد 29 نقطة ثم بولونيا في المركز الرابع برصيد 31 نقطة. (النهاية)

م ن / ر ج



MENAFN23122023000071011013ID1107652300

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث