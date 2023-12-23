الدوري الايطالي: انتر يواصل مسيرة الصدارة ومن خلفه ملاحقه يوفنتوس

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- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 23 - 12 (كونا) -- واصل فريق انتر ميلانو مسيرته في صدارة الدوري الايطالي لكرة القدم بالفوز على ليتشي بهدفين نظيفين مثلما واصل يوفنتوس ملاحقته بالفوز على فروزينوني بهدفين مقابل هدف واحد اليوم السبت ضمن مباريات الجولة السابعة عشر.
وعلى ملعب استاد (جوزيبي مياتسا) أدرك (النيروادزوري) مساء اليوم الفوز على ضيفه ليتشي بهدف أول سجله يان بيسك في الدقيقة 43 من الشوط الأول ثم عاد نيكولو باريللا ليعززه في الدقيقة 78 من عمر المباراة دون رد.
وفي وقت سابق على ملعب استاد (بينيتو ستيربي) بمدينة فروزينوني فاز يوفنتوس الزائر على صاحب الأرض بهدفين مقابل هدف وحيد عندما تقدم في الشوط الأول بهدف مبكر سجله كنان يلدز بعد 12 دقيقة من صفارة البداية.
وفي الشوط الثاني تمكن فروزينوني من الرد بهدف التعادل الذي سجله خايمي بايز في الدقيقة 51 قبل أن يستعيد (البيانكونيري) الفوز بهدف ثان وأخير سجله دوسان فلاهوفيتش في الدقيقة 81 من عمر المباراة.
وبنتائج اليوم يحتفظ انتر ميلانو بالمركز الأول برصيد 44 نقطة ومن خلفه يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 40 نقطة يتبعهما ايه سي ميلان في المركز الثالث برصيد 29 نقطة ثم بولونيا في المركز الرابع برصيد 31 نقطة. (النهاية)
م ن / ر ج
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