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السعودية ترحب بقرار مجلس الامن بشأن السماح بوصول المساعدات بشكل فوري الى غزة

12/23/2023 11:21:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 23 - 12 (كونا) -- رحبت المملكة العربية السعودية اليوم السبت بقرار مجلس الامن الدولي بشأن السماح بوصول المساعدات الانسانية الى قطاع غزة بشكل فوري.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان انها تشيد بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2720 الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام لإطلاق النار.
واعربت الخارجية عن املها بأن يشكل هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح للوصول الى وقف شامل للعمليات العسكرية وحماية المدنيين في غزة.
وجددت الخارجية مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤلوياته ووضع حد فوري للانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي تجاه المدنيين العزل من قتل وتهجير قسري بما يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد أمس الجمعة القرار 2720 الذي قدمت مشروعه دولة الإمارات العضو العربي بالمجلس وحصل على تأييد 13 عضوا مقابل امتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت. (النهاية)

خ ن ش / ر ج



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