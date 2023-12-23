السعودية ترحب بقرار مجلس الامن بشأن السماح بوصول المساعدات بشكل فوري الى غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 23 - 12 (كونا) -- رحبت المملكة العربية السعودية اليوم السبت بقرار مجلس الامن الدولي بشأن السماح بوصول المساعدات الانسانية الى قطاع غزة بشكل فوري.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان انها تشيد بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2720 الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام لإطلاق النار.
واعربت الخارجية عن املها بأن يشكل هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح للوصول الى وقف شامل للعمليات العسكرية وحماية المدنيين في غزة.
وجددت الخارجية مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤلوياته ووضع حد فوري للانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي تجاه المدنيين العزل من قتل وتهجير قسري بما يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد أمس الجمعة القرار 2720 الذي قدمت مشروعه دولة الإمارات العضو العربي بالمجلس وحصل على تأييد 13 عضوا مقابل امتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت. (النهاية)
خ ن ش / ر ج
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