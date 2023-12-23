موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - الإدارة العامة للطيران المدني تقول إن حركة الطيران في مطار الكويت الدولي عادت إلى طبيعتها بعد تعرض بعض الرحلات القادمة والمغادرة إلى تأخير عن موعدها نتيجة إغلاق مدرج المطار "لفترة محدودة" للتعامل مع تجمع للطيور على مقربة من المدرج.

عدن - مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ يعلن أن الأطراف اليمنية توصلت إلى اتفاق يقضي بالالتزام بمجموعة من التدابير منها وقف إطلاق النار في عموم البلاد.

إسطنبول - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن أن 12 مسلحا في سوريا والعراق قتلوا ردا على استهداف جنود أتراك أمس الجمعة.

القاهرة - الجيش الوطني الصومالي يعلن مقتل 55 عنصرا من ميليشيات (الشباب) المرتبطة بتنظيم (القاعدة) في "عملية عسكرية مخططة" نفذتها قواته بالتعاون مع "قوات صديقة" في محافظة (مدغ) وسط الصومال. (النهاية) ر ج