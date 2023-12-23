موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - الإدارة العامة للطيران المدني تقول إن حركة الطيران في مطار الكويت الدولي عادت إلى طبيعتها بعد تعرض بعض الرحلات القادمة والمغادرة إلى تأخير عن موعدها نتيجة إغلاق مدرج المطار "لفترة محدودة" للتعامل مع تجمع للطيور على مقربة من المدرج.
عدن - مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ يعلن أن الأطراف اليمنية توصلت إلى اتفاق يقضي بالالتزام بمجموعة من التدابير منها وقف إطلاق النار في عموم البلاد.
إسطنبول - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن أن 12 مسلحا في سوريا والعراق قتلوا ردا على استهداف جنود أتراك أمس الجمعة.
القاهرة - الجيش الوطني الصومالي يعلن مقتل 55 عنصرا من ميليشيات (الشباب) المرتبطة بتنظيم (القاعدة) في "عملية عسكرية مخططة" نفذتها قواته بالتعاون مع "قوات صديقة" في محافظة (مدغ) وسط الصومال. (النهاية) ر ج
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