الجزائر تخلف الإمارات ممثلا للعرب في مجلس الأمن

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 24 كانون الأول (بترا)- تخلف الجزائر اعتبارا من بداية العام الجديد، دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلا للعالم العربي في مجلس الأمن الدولي لسنتين، أي حتى نهاية عام 2025.

ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض (الفيتو)، وهي روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وعشر دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة.

وغادرت المجلس هذا الاسبوع كل من الإمارات العربية المتحدة، البرازيل، الغابون، غانا، ألبانيا العضوية بعد انتهاء مدة استمرت سنتين (2022-2023) لتحل مكانها كل من غويانا، كوريا الجنوبية، سلوفانيا، سيراليون، والجزائر.

وستكون تشكيلة المجلس في عام 2024 من الدول غير دائمة العضوية، الإكوادور، سويسرا، موزمبيق، مالطا، اليابان، غويانا، كوريا الجنوبية، سلوفانيا، سيراليون والجزائر.

والمجلس، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة، الجمعية العامة، محكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

يذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي تشغل بها الجزائر عضوية المجلس حيث شغلتها في عامي 1968-1969 وفي عامي 1988-1989 و 2004-2005، بالإضافة إلى الفترة القادمة.

وتتقاسم الدول العربية عضوية المجلس بالتناوب بين الدول العربية الواقعة في القارة الإفريقية، والواقعة في القارة الآسيوية.

وشغلت مصر عضوية المجلس (5 فترات) من بينها فترة سنة واحدة عام 1946، وكذلك تونس (4 مرات)، وشغل الأردن المقعد (3 فترات)، والمغرب (3 فترات)، وسورية (3 فترات)، وفترتان لكل من الإمارات، ليبيا، لبنان، الكويت، والعراق، فيما شغلته الجمهورية العربية المتحدة (مصر وسورية) عامي 1961-1962.

-- (بترا)

م د/ف ج

24/12/2023 06:31:26

