أجواء ضبابية وباردة في أغلب المناطق وأمطار في شمالي ووسط المملكة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الأول (بترا)-تبقى المملكة اليوم الأحد، تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، وتكون الأجواء ضبابية وباردة في أغلب المناطق وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية، قد تكون غزيرة أحياناً في ساعات الصباح في شمال ووسط المملكة، ومع ساعات بعد الظهر تضعف تدريجياً فرصة هطول الأمطار، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحيانا بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

كما يطرأ الثلاثاء، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مشمسة وباردة نسبياً في أغلب المناطق ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتكون الأجواء الأربعاء، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال لهطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات ومثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 14 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 10 - 4 وفي مرتفعات الشراة 11 - 3 وفي مناطق البادية 17 - 7 وفي مناطق السهول 13 - 8, وفي الأغوار الشمالية 21 - 12، وفي الأغوار الجنوبية 24 - 14، وفي البحر الميت 23 - 13، وفي خليج العقبة 23 - 13 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

24/12/2023 06:25:46

