أول ظهور لـ ماريا كارى بعد الانفصال عن بريان تاناكا

MENAFN - Youm7) التقطت عدسات المصورين عدة صور للمغنية العالمية ماريا كاري وهى تسير بإطلالة مميزة خلال رحلتها السنوية التي تحتفل فيها بعيد الميلاد إلى أسبن، وذلك بعدما انفصلت عن صديقها السابق التي ارتبطت به طيلة سبع سنوات، وهو بريان تاناكا.

ماريا كارى

ورغم صداقة ماريا كارى الطويلة بصحبة صديقها إلا أنهما لم يعلنا عن علاقتهما إلا منذ عام 2016 أي قبل 6 أعوام، قبل انفصالهما بالأسبوع الماضى.

مارى وصديقها السابق

يذكر أن ماريا كارى بدأت مسيرتها الفنية عام 1989 واستطاعت بفضل موهبتها أن تكون واحدة من اهم وأشهر نجوم الغناء فى العالم، وأصبحت ذات شعبية جارفة ولديها عشاق من شتى أنحاء العالم، ومن أبرز الأغنيات التى قدمتها ماريا كارى: "all i want for christmas is you" و"we belong together" و"obsessed" و"one sweet day"، وغيرها.