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تامر حسنى يحيى حفل رأس السنة فى تركيا .. 30 ديسمبر

12/23/2023 11:21:01 PM
(MENAFN- Youm7) يحيي النجم تامر حسنى حفل رأس السنة في تركيا، يوم 30 شهر ديسمبر الحالي، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.



يذكر أن النجم تامر حسنى احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده وسط أسرته، وظهر فى الصورة وهو يحتضنهم وسط حالة من الحب والفرحة والبهجة.



واستطاع تامر حسنى أن يضع بصمة وسط النجوم الكبار، حيث ظهر بشكل كبير في عام 2002 من خلال ألبوم مشترك مع النجمة شيرين عبد الوهاب بعنوان فري ميكس 3، وكان الألبوم سببًا كبيرا في شهرته، ثم أطلق أول ألبوم استديو له في عام 2004 بعنوان "حب" وتم تصوير أغنية "قرب حبيبي"، لتكون أول فيديو كليب له.



شارك تامر فى أول أعماله السينمائية في فيلم حالة حب عام 2003 بجانب هاني سلامة وزينة وشريف رمزي، وقدم تامر في الفيلم أغنية الحياة وأغنية عيونه دار، وقدم أيضاً فيلم سيد العاطفي في 2005 مع الفنانة عبلة كامل والراحل طلعت زكريا.



وفي عام 2007 قدم أولى بطولاته المطلقة من خلال فيلم عمر وسلمى والذي حقق نجاحاً كبيراً وتوالت بعدها العديد من الأعمال السينمائية، ولعل من أبرزها سلسلة فيلم عمر وسلمى، واختار تامر حسني لنفسه في السينما لوناً مختلفاً وهو الكوميديا لما يتمتع به من خفة ظل، ولم يكتفِ بهذا الأمر حتى بدأ ينمي لديه مواهب أخرى مثل التأليف السينمائي مثلما كان يحققه في الغناء من خلال التلحين.



وقدم بعدها عدد من الأفلام منها "كابتن هيما" و"نور عينى" و"تصبح على خير" و"أهواك" و"البدلة" و"الفلوس" و"بحبك"، ويعرض له حاليا في السينمات فيلم تاج.














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