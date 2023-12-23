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جينيفر لوبيز وبن أفليك يتسوقان داخل أحد المتاجر قبل احتفالات الكريسماس

12/23/2023 11:21:01 PM
(MENAFN- Youm7) التقطت عدسات المصورين عدة صور للثنائى بن أفليك وجينيفر لوبيز بعدما عادا للظهور سويًا من جديد، داخل متجر ماكسفيلد للفنون والملابس في غرب هوليود، وهو الظهور الذى يعودان به سويًا بعد فترة من الغياب لانشغال كل منهما بأعماله.


لوبيز اثناء الشراء

لوبيز أيضًا أرادت إرسال إشارة تدل على متن علاقتها ببن أفليك في وجه الإعلام الذى يحاول الوقيعة بينهما على حد وصفها، وذلك من خلال تقبيله أمام أعين الحضور داخل المتجر.


لوبيز فى المتجر

وذلك بعدما تحدثت النجمة العالمية
جينيفر لوبيز ، مؤخرًا، عن الجانب المظلم الذى كان عليها تحمله خلال علاقتها الرومانسية مع بن أفليك، فأثناء الحديث عن ألبومها المقبل This Is Me، قالت فنانة البوب ​​البالغة من العمر 54 عامًا، لمجلة "Variety": إنها كانت حذرة من التعاون مع زوجها مرة أخرى.

وقالت جينيفر: "كفنانين، علينا أن نتبع قلوبنا"، علاوة على ذلك، اعترفت جينيفر بأنها وبن "لا يزالا يعانيان من اضطراب ما بعد الصدمة" بسبب تواجدهما فى دائرة الضوء عندما بدآ المواعدة لأول مرة.


بن افليك وجينيفر لوبيز

وتابعت جينيفر: "لكننا أكبر سناً الآن.. نحن أكثر حكمة.. نحن نعلم أيضًا ما هو المهم، وما هو مهم حقًا فى الحياة، يتعلق الأمر بأن تكون صادقًا مع هويتك"، وتأتى مقابلة جينيفر بعد أن أعلنت عن تاريخ إصدار ألبومها التاسع، والذى سيتم إصداره فى 16 فبراير 2024.







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