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ذكرى ميلاد الفنان محمد فريد.. تعرف على أبرز أعماله

12/23/2023 11:21:01 PM
(MENAFN- Youm7) يحل اليوم الأحد ذكرى ميلاد الفنان محمد فريد الذى عرف بالرجل الطيب في معظم أعماله، وقدم أعمالاً تركت بصمة كبيرة مع جمهوره.

درس الفنان محمد فريد في المعهد العالي للفنون المسرحية، وأنهى دراسته بعد حصوله على بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1962، وظهرت موهبته منذ دراسته الثانوية في مدرسة بني سويف الثانوية، ليبدأ بعدها في العمل ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

أشهر أعمال محمد فريد من أشهر أعمال محمد فريد مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، فيلم "حب في الزنزانة" مع الزعيم عادل إمام، الشيطانة التي أحبتني" ومسلسل "غريب في المدينة" و"الشهد والدموع" و"محمود المصري" و"أستاذ ورئيس قسم" وفيلم "البحث عن فضيحة" وفيلم "احكي يا شهرزاد" و"الديلر" ومسرحية "راقصة قطاع عام" وغيرها من الأعمال الفنية

قدم فريد العديد من المسرحيات للطفل، وعلى الرغم من أنه لم ينل أدواراً كبيرة في مشواره، فإنه كان راضياً عما قدمه، وكان ينظر للشخصية التي يقدمها ويحاول إتقانها، ومن هنا جاء تميزه وتعلق الجمهور به.

شارك الراحل في 246 عملاً فنياً خلال مشواره الفني. ويعدّ مسلسل بركة من بطولة الفنان عمرو سعد، الذي عرض في موسم رمضان 2019، آخرَ أعمال الفنان الفنية. وكانت آخر مشاركاته السينمائية في فيلم ساعة ونص، وقدم خلاله شخصية إبراهيم سائق القطار.







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