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راغب علامة يحيي حفلاً غنائيًا في البحرين بموسم رأس السنة

12/23/2023 11:21:01 PM
(MENAFN- Youm7) يحيي النجم اللبناني راغب علامة حفلاً غنائيًا في موسم رأس السنة في البحرين، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.

ويعيش النجم اللبنانى راغب علامة انتعاشة فنية حيث، تألق فى جولته الغنائية بأمريكا خلال حفلين أقيما فى واشنطن والثانى فى ديترويت، ومن المقرر ان يستكملها بحفل الليلة فى ميامى، ويختتم جولته فى نيويوك يوم 16 ديسمبر.

وتألق النجم راغب علامة خلال حفله بمهرجان العلمين بعدد كبير من أغانيه القديمة والحديثة، منها "بعشقك والحب الكبير وتعاليلي وفي كتير حلوين وقلبي عشقها ونسيني الدنيا وأنا اسمي حبيبك وافتكرك وأنت ناسيني وطب ليه كدة"، ورفع شعار كامل العدد.

ووجه النجم راغب علامة التحية للشاعر هانى عبد الكريم خلال حفله بمهرجان العلمين، وقال: "هاني كتبلي أغنية صعب تغيب عن عيني من أجمل اغاني حياتي، وارتدي راغب خلال الحفل نضارة ولوك جديد".

وقال النجم راغب علامة خلال صعوده على المسرح بمهرجان العلمين، إنه يشكر الشركة المتحدة على مجهودها في المهرجان، ويسعدني أن أكون وسط جمهوري وهنغني كل حاجة جديدة وقديمة.







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