راغب علامة يحيي حفلاً غنائيًا في البحرين بموسم رأس السنة

(MENAFN
- Youm7) يحيي النجم اللبناني راغب علامة حفلاً غنائيًا في موسم رأس السنة في البحرين، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.
ويعيش النجم اللبنانى راغب علامة انتعاشة فنية حيث، تألق فى جولته الغنائية بأمريكا خلال حفلين أقيما فى واشنطن والثانى فى ديترويت، ومن المقرر ان يستكملها بحفل الليلة فى ميامى، ويختتم جولته فى نيويوك يوم 16 ديسمبر.
وتألق النجم راغب علامة خلال حفله بمهرجان العلمين بعدد كبير من أغانيه القديمة والحديثة، منها "بعشقك والحب الكبير وتعاليلي وفي كتير حلوين وقلبي عشقها ونسيني الدنيا وأنا اسمي حبيبك وافتكرك وأنت ناسيني وطب ليه كدة"، ورفع شعار كامل العدد.
ووجه النجم راغب علامة التحية للشاعر هانى عبد الكريم خلال حفله بمهرجان العلمين، وقال: "هاني كتبلي أغنية صعب تغيب عن عيني من أجمل اغاني حياتي، وارتدي راغب خلال الحفل نضارة ولوك جديد".
وقال النجم راغب علامة خلال صعوده على المسرح بمهرجان العلمين، إنه يشكر الشركة المتحدة على مجهودها في المهرجان، ويسعدني أن أكون وسط جمهوري وهنغني كل حاجة جديدة وقديمة.
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