لو ناوى تسافر في رأس السنة.. حاجات ممنوع تاخدها معاك المطار

(MENAFN
- Youm7) تختلف احتفالات رأس السنة من شخص لآخر فالكثير يسعى لحضور الحفلات والبعض يفضل الاحتفال في المنزل والبعض الآخر يعشق السفر سواء داخل البلاد أو خارجها مع اصطحاب الهدايا والحلوى المخصصة لاحتفالات رأس السنة.
وحسب ما ذكرته صحيفة الديلى ميل البريطانية حذرت إحدى شركات الطيران المسافرين الذين يستقلون رحلات جوية في رأس السنة بشأن العناصر الاحتفالية التي قد يقومون بتعبئتها في أمتعتهم.
وكشفت أن بعض العناصر الشائعة لعيد الميلاد محظورة في حقائب اليد والأمتعة، بعض إكسسوارات موسم الحفلات "التي تبدو غير ضارة" تعتبر أمرًا محظورًا للغاية عندما يتعلق الأمر بالطيران، وبعضها قد يوقعك في مشاكل مع أمن المطار.
ومن الأشياء الممنوعة في المطار: 1: مفرقعات عيد الميلاد
وحذرت شركة الطيران من أن مفرقعات عيد الميلاد مرفوضة تمامًا، لأنها تندرج تحت نفس فئة الألعاب النارية والمفرقعات
حيث أنها تعتبر مواد متفجرة وقابلة للاشتعال وتشكل خطراً على سلامة الركاب والطاقم والطائرة. ونصحت شركة الطيران بالانتظار حتى تصل إلى وجهتك قبل شراء مفرقعات الحفلات أو الألعاب النارية أو مفرقعات عيد الميلاد.
2: الأسلحة اللعبة
قد يبدو الأمر واضحا، لكن شركة الطيران حذرت عملائها من الابتعاد عن أي ألعاب تبدو وكأنها أسلحة.
لا يمكن وضع الألعاب مثل المسدسات البلاستيكية ومسدسات المياه والمقاليع والسهام والمضارب الرياضية في حقيبة يدك.
3: الهدايا المغلفة
لا تقضي ساعات في تغليف الهدايا بشكل معقد لتحملها في حقيبة يدك يمكن فتح الهدايا المغلفة وتفتيشها وفحصها من قبل موظفي أمن المطار.
تنصح شركة الطيران المسافرين بتوفير "مهارات التغليف المتخصصة" الخاصة بهم حتى وصولهم إلى وجهتهم.
4: الهدايا الهشة
على الرغم من أنه يمكنك بالطبع إحضار أشياء هشة في أمتعتك، إلا أن شركة الطيران نصحت المسافرين بتغليفها في غلاف فقاعي ثم داخل ملابس مكتنزة.
وأضافت أن وضع السلعة في منتصف أمتعتك المسجلة سيبقيها آمنة ومدعومة من جميع الجهات.
5: الأشياء الثمينة
نصحت شركة الطيران الركاب بحزم أشياء ثمينة مثل المجوهرات باهظة الثمن في حقائب اليد.
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