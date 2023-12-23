لو ناوى تسافر في رأس السنة.. حاجات ممنوع تاخدها معاك المطار

MENAFN - Youm7) تختلف احتفالات رأس السنة من شخص لآخر فالكثير يسعى لحضور الحفلات والبعض يفضل الاحتفال في المنزل والبعض الآخر يعشق السفر سواء داخل البلاد أو خارجها مع اصطحاب الهدايا والحلوى المخصصة لاحتفالات رأس السنة.

وحسب ما ذكرته صحيفة الديلى ميل البريطانية حذرت إحدى شركات الطيران المسافرين الذين يستقلون رحلات جوية في رأس السنة بشأن العناصر الاحتفالية التي قد يقومون بتعبئتها في أمتعتهم.







وكشفت أن بعض العناصر الشائعة لعيد الميلاد محظورة في حقائب اليد والأمتعة، بعض إكسسوارات موسم الحفلات "التي تبدو غير ضارة" تعتبر أمرًا محظورًا للغاية عندما يتعلق الأمر بالطيران، وبعضها قد يوقعك في مشاكل مع أمن المطار.

ومن الأشياء الممنوعة في المطار: 1: مفرقعات عيد الميلاد

وحذرت شركة الطيران من أن مفرقعات عيد الميلاد مرفوضة تمامًا، لأنها تندرج تحت نفس فئة الألعاب النارية والمفرقعات

حيث أنها تعتبر مواد متفجرة وقابلة للاشتعال وتشكل خطراً على سلامة الركاب والطاقم والطائرة. ونصحت شركة الطيران بالانتظار حتى تصل إلى وجهتك قبل شراء مفرقعات الحفلات أو الألعاب النارية أو مفرقعات عيد الميلاد.







2: الأسلحة اللعبة

قد يبدو الأمر واضحا، لكن شركة الطيران حذرت عملائها من الابتعاد عن أي ألعاب تبدو وكأنها أسلحة.

لا يمكن وضع الألعاب مثل المسدسات البلاستيكية ومسدسات المياه والمقاليع والسهام والمضارب الرياضية في حقيبة يدك.

3: الهدايا المغلفة

لا تقضي ساعات في تغليف الهدايا بشكل معقد لتحملها في حقيبة يدك يمكن فتح الهدايا المغلفة وتفتيشها وفحصها من قبل موظفي أمن المطار.

تنصح شركة الطيران المسافرين بتوفير "مهارات التغليف المتخصصة" الخاصة بهم حتى وصولهم إلى وجهتهم.







4: الهدايا الهشة

على الرغم من أنه يمكنك بالطبع إحضار أشياء هشة في أمتعتك، إلا أن شركة الطيران نصحت المسافرين بتغليفها في غلاف فقاعي ثم داخل ملابس مكتنزة.

وأضافت أن وضع السلعة في منتصف أمتعتك المسجلة سيبقيها آمنة ومدعومة من جميع الجهات.









5: الأشياء الثمينة

نصحت شركة الطيران الركاب بحزم أشياء ثمينة مثل المجوهرات باهظة الثمن في حقائب اليد.

