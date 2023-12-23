وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتكثيفه.. أبرزها زبدة الشيا وعصير البصل

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- Youm7) تحلم الكثيرات بالحصول على شعر طويل وكثيف وناعم، ولذلك يتبعن جميع الوسائل التي تساعدهن على تحقيق هذا الحلم، والتي قد لا تأتى بنتائج إيجابية في نهاية الأمر، ولكن يمكن تحقيق هذا الحلم من خلال اتباع مكونات طبيعية وخطوات بسيطة والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقًا لما ذكره موقع "coilsandglory".
وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتكثيفه وصفة زبدة الشيا لتطويل الشعر وتكثيفه
تحتوي زبدة الشيا على فيتامينات وأحماض دهنية والتي تعتبر مفيدة للشعر وخاصة فروة الرأس، كما تساعد على حفظ الرطوبة في الشعر، ما يساعد على تقويته وزيادة طوله مع مرور الوقت، وذلك من خلال وضع بعض الزبدة على فروة الرأس لعدة دقائق ثم غسل الشعر مع تكرار الوصفة لثلاث مرات في الأسبوع.
تطويل الشعر وصفة زيت الخروع لتطويل الشعر وتكثيفه
يساعد زيت الخروع على نمو الشعر، وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والأحماض الدهنية التي تساعد على الاحتفاظ بالرطوبة وتقلل من تقصفه، ويوضع على الشعر طوال الليل أو لبضع ساعات ثم غسل الشعر بالشامبو.
طرق طبيعية لتطويل الشعر وصفة زيت الروزمارى لتطويل الشعر وتكثيفه
يحتوي زيت إكليل الجبل أو الروزمارى على العديد من مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الالتهاب في فروة الرأس، و تسهل نمو الشعر، يمكنك استخدام الزيت، مع وضعه على فروة الرأس والشعر لمدة نصف ساعة ثم غسل الشعر بالشامبو مع تكرار الوصفة مرة أو مرتين يومياً للحصول على نتيجة إيجابية.
وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتكثيفه وصفة عصير البصل لتطويل الشعر وتكثيفه
يساعد عصير البصل على تطويل الشعر وتكثيفه، وذلك من خلال تقطيع البصل إلى شرائح ومزجه حتى يصبح ناعمًا، مع سكب البصل المخلوط في قطعة قماش والضغط على الخليط لإخراج العصارة، ثم خلط أجزاء متساوية من عصير البصل وزيت الخروع مع إضافة قطرة واحدة من زيت اللافندر وخلطه جيدًا، ووضع الخليط على فروة الرأس مع التدليك لمدة ساعة تقريبًا ثم غسل الشعر بالشامبو.
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