وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتكثيفه.. أبرزها زبدة الشيا وعصير البصل

MENAFN - Youm7) تحلم الكثيرات بالحصول على شعر طويل وكثيف وناعم، ولذلك يتبعن جميع الوسائل التي تساعدهن على تحقيق هذا الحلم، والتي قد لا تأتى بنتائج إيجابية في نهاية الأمر، ولكن يمكن تحقيق هذا الحلم من خلال اتباع مكونات طبيعية وخطوات بسيطة والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقًا لما ذكره موقع "coilsandglory".

وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتكثيفه وصفة زبدة الشيا لتطويل الشعر وتكثيفه

تحتوي زبدة الشيا على فيتامينات وأحماض دهنية والتي تعتبر مفيدة للشعر وخاصة فروة الرأس، كما تساعد على حفظ الرطوبة في الشعر، ما يساعد على تقويته وزيادة طوله مع مرور الوقت، وذلك من خلال وضع بعض الزبدة على فروة الرأس لعدة دقائق ثم غسل الشعر مع تكرار الوصفة لثلاث مرات في الأسبوع.

تطويل الشعر وصفة زيت الخروع لتطويل الشعر وتكثيفه

يساعد زيت الخروع على نمو الشعر، وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والأحماض الدهنية التي تساعد على الاحتفاظ بالرطوبة وتقلل من تقصفه، ويوضع على الشعر طوال الليل أو لبضع ساعات ثم غسل الشعر بالشامبو.

طرق طبيعية لتطويل الشعر وصفة زيت الروزمارى لتطويل الشعر وتكثيفه

يحتوي زيت إكليل الجبل أو الروزمارى على العديد من مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الالتهاب في فروة الرأس، و تسهل نمو الشعر، يمكنك استخدام الزيت، مع وضعه على فروة الرأس والشعر لمدة نصف ساعة ثم غسل الشعر بالشامبو مع تكرار الوصفة مرة أو مرتين يومياً للحصول على نتيجة إيجابية.

وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتكثيفه وصفة عصير البصل لتطويل الشعر وتكثيفه

يساعد عصير البصل على تطويل الشعر وتكثيفه، وذلك من خلال تقطيع البصل إلى شرائح ومزجه حتى يصبح ناعمًا، مع سكب البصل المخلوط في قطعة قماش والضغط على الخليط لإخراج العصارة، ثم خلط أجزاء متساوية من عصير البصل وزيت الخروع مع إضافة قطرة واحدة من زيت اللافندر وخلطه جيدًا، ووضع الخليط على فروة الرأس مع التدليك لمدة ساعة تقريبًا ثم غسل الشعر بالشامبو.

