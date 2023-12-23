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4 خطوات لإزالة بقع الصلصال من الملابس والمفروشات

12/23/2023 11:20:55 PM
(MENAFN- Youm7) علي الرغم من أن لعبة الصلصال توفر المتعة الآمنة للأطفال إلا أنها قد تسبب مشكلة عند الأمهات عند التصاقها بالملابس، ولإزالة بقع ذلك الصلصال من الملابس أو المفروشات اتبعي هذه التعليمات وفقاً لموقع "thespruce"


1- تركي الصلصال يجف قبل إزالته
يجب عليكِ ترك الصلصال حتى يجف ويصبح صلبا تماماً، استخدمي الجزء الخلفي من سكين الزبدة لإزالة قطع الصلصال الكبيرة، ثم استخدمي فرشاة الأسنان لإزالة القطع الصغيرة وكوني حذرة من أن يؤدي السكين إلى تلف الملابس.


2- نقع الملابس في الماء والصابون
على الرغم من قيام سكينة الزبدة وفرشاة الأسنان بإزالة كم كبير من الصلصال إلا أنه من الممكن أن تبقى قطع صغيرة من الصلصال بين خيوط القماش، لذلك يتم نقع الملابس في وعاء من الماء البارد مع قطرات صغيرة من صابون الأطباق، ثم يتم فرك البقعة تحت الماء بلطف واتركيها لمدة 20 دقيقة.


3- فحص بقعة الصلصال
يتم إخراج قطعة الملابس
من الوعاء وعصرها من الماء برفق، فإذا وجدتِ بقعة باقية من لون الصلصال ارتدي قفازات مطاطية ورشي ملعقة صغيرة من منظف الغسيل مباشرة على البقعة، ويتم فرك المحلول على القماش ثم يتم تركه لمدة خمس دقائق.


4- غسل قطعة الملابس
يجب عليكِ غسل قطعة الملابس بشكل منتظم حتى يتم إزالة الصلصال بشكل نهائي، ضعي قطعة الملابس في الغسالة واغسليها، تأكدي بعد الغسيل بإزالة البقعة فإذا وجدتيها لاتزال باقية ضعي قطعة الملابس في وعاء من خل التنظيف لمدة 20 دقيقة وقومي بإرجاعها إلى الغسالة مره أخرى قبل إرسالها إلى المجفف.














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