Sunday, 24 December 2023 08:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اعرف أسباب وطرق علاج مشكلة بقع السقف البنية

12/23/2023 11:20:54 PM
(MENAFN- Youm7) تظهر بقع الماء البنية على السقف بسبب الرطوبة الزائدة، وتحدث نتيجة تسرب في السباكة أو السقف، فإذا وجدت ذلك التسرب يجب عليك أن تقوم بتنظيف السقف وطلائه لعدم ظهور بقعة الماء البنية، ووفقًا لموقع "homedit" إليك أسباب وجود البقع البنية على السقف وطرق معالجتها.


أسباب وجود البقع البنية على السقف
قد تكون الرطوبة أحد أسباب وجود تلك البقع البنية، لهذا السبب يجب عليك أن تأخذ في الاعتبار العديد من الأشياء وهي:


1- تسربات من الأنابيب أو الأسطح أو الأجهزة
تعتبر تسربات السباكة وتسربات السقف أحد أهم أسباب وجود بقع السقف البنية، فإذا كنت متأكداً من عدم وجود مشكله في السباكة فمن الممكن أن تكون المشكلة بسبب تسرب الأمطار والثلوج الذائبة من خلال الثقوب أو الشقوق الصغيرة، مما يؤدي إلى دخول المياه إلى منزلك.



إذا كنت في الطابق الأول فغالباً ما تكون المشكلة بسبب تسرب السباكة، فعليك أن تقوم بإحضار سباك، وقد تكون الأجهزة المعطلة أيضاً مثل مكيفات الهواء سبباً في حدوث تسربات، مما يؤدي إلى وجود تلك البقع في السقف.


2- التكثيف من الهواء الرطب
التهوية السيئة في الغرف الرطبة مثل الحمام تسبب تكوين تكثيف على السقف، فإذا تكرر ذلك عدة مرات من الممكن أن يؤدي ذلك التكثيف إلى ظهور تلك البقع البنية في السقف.



طرق تنظيف بقع الماء البنية على السقف
تؤدي البقع البنية الناتجة عن الرطوبة الزائدة إلى توفر أرض خصبة لتكاثر عفن السقف، لذلك عليك التخلص من ذلك العفن عن طريق محلول مبيض قبل القيام بتجهيز السقف أو طلاءه.



لكي تقوم بتنظيف تلك البقع عليك أن ترتدي معدات السلامة الخاصة بك وأن تقوم بخلط محلول مكون من جزء واحد من المبيض وثلاثة مقادير من الماء، قم بإضافة دلك إلى دلو أو زجاجة رذاذ، وقم برش البقعة البنية واترك خليط التبييض لمدة خمس دقائق، استخدام قطعة قماش مبللة بالماء لشطف ذلك المبيض من السقف ثم جفف بمنشفة.


كيفية طلاء البقع البنية على السقف
في بعض الحالات قد يكون تنظيف البقع البنية بالمبيض كافيًا لتبييض السقف،
بينما إذا كان اللون البني داكنًا أو يغطي مساحة كبيرة فيجب عليك طلاء السقف.



- قم بوضع طبقة تمهيدية مانعة للبقع فوق بقعة الماء البنية.



- قم بإعادة طلاء السقف بالكامل بعد الانتهاء من الطلاء التمهيدي بحوالي 24 ساعة، ثم قم بإعادة طلاء السقف بدهان السقف.


نصائح للوقاية من مشكلة البقع البنية


- إصلاح التسريبات: إذا لاحظت وجود تسريبات فعليك أن تقوم بإصلاحها على الفور لمنع تلف المياه وأن تقوم بفحص خطوط وأنابيب إمداد المياه.


- صيانة المزاريب ومواسير التصريف:
تؤدي المزاريب المسدودة إلى تدفق المياه، وسيؤدي ذلك إلى حدوث تسرب في الأسطح ومن ثم تدمير السقف.


- تحسين التهوية: قم بقياس الرطوبة عن طريق مقياس الرطوبة للحفاظ على نسبة الرطوبة بين 30% و 50% لأن هناك مناطق مثل الحمامات والمطابخ تحتاج إلى تهوية مناسبة.


- استخدم الشفاط في الحمام مما سيؤدي إلى عدم تراكم التكثيف أثناء الاستحمام.


- استخدم الحوائط الجافة المقاومة للرطوبة في الحمام لأنها أقل عرضة للعفن والعفن الفطري وبقع الماء البنية.


- سد الشقوق واستخدم طلاء مقاوم للماء لأن الغلق سيحمي السقف من تسرب المياه، بينما الطلاء المقاوم للماء سيؤدي إلى طرد الماء ومنع ظهور البقع.


















MENAFN23122023000132011024ID1107652286

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث