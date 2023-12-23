اعرف أسباب وطرق علاج مشكلة بقع السقف البنية

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- Youm7) تظهر بقع الماء البنية على السقف بسبب الرطوبة الزائدة، وتحدث نتيجة تسرب في السباكة أو السقف، فإذا وجدت ذلك التسرب يجب عليك أن تقوم بتنظيف السقف وطلائه لعدم ظهور بقعة الماء البنية، ووفقًا لموقع "homedit" إليك أسباب وجود البقع البنية على السقف وطرق معالجتها.
أسباب وجود البقع البنية على السقف
قد تكون الرطوبة أحد أسباب وجود تلك البقع البنية، لهذا السبب يجب عليك أن تأخذ في الاعتبار العديد من الأشياء وهي:
1- تسربات من الأنابيب أو الأسطح أو الأجهزة
تعتبر تسربات السباكة وتسربات السقف أحد أهم أسباب وجود بقع السقف البنية، فإذا كنت متأكداً من عدم وجود مشكله في السباكة فمن الممكن أن تكون المشكلة بسبب تسرب الأمطار والثلوج الذائبة من خلال الثقوب أو الشقوق الصغيرة، مما يؤدي إلى دخول المياه إلى منزلك.
إذا كنت في الطابق الأول فغالباً ما تكون المشكلة بسبب تسرب السباكة، فعليك أن تقوم بإحضار سباك، وقد تكون الأجهزة المعطلة أيضاً مثل مكيفات الهواء سبباً في حدوث تسربات، مما يؤدي إلى وجود تلك البقع في السقف.
2- التكثيف من الهواء الرطب
التهوية السيئة في الغرف الرطبة مثل الحمام تسبب تكوين تكثيف على السقف، فإذا تكرر ذلك عدة مرات من الممكن أن يؤدي ذلك التكثيف إلى ظهور تلك البقع البنية في السقف.
طرق تنظيف بقع الماء البنية على السقف
تؤدي البقع البنية الناتجة عن الرطوبة الزائدة إلى توفر أرض خصبة لتكاثر عفن السقف، لذلك عليك التخلص من ذلك العفن عن طريق محلول مبيض قبل القيام بتجهيز السقف أو طلاءه.
لكي تقوم بتنظيف تلك البقع عليك أن ترتدي معدات السلامة الخاصة بك وأن تقوم بخلط محلول مكون من جزء واحد من المبيض وثلاثة مقادير من الماء، قم بإضافة دلك إلى دلو أو زجاجة رذاذ، وقم برش البقعة البنية واترك خليط التبييض لمدة خمس دقائق، استخدام قطعة قماش مبللة بالماء لشطف ذلك المبيض من السقف ثم جفف بمنشفة.
كيفية طلاء البقع البنية على السقف
في بعض الحالات قد يكون تنظيف البقع البنية بالمبيض كافيًا لتبييض السقف،
بينما إذا كان اللون البني داكنًا أو يغطي مساحة كبيرة فيجب عليك طلاء السقف.
- قم بوضع طبقة تمهيدية مانعة للبقع فوق بقعة الماء البنية.
- قم بإعادة طلاء السقف بالكامل بعد الانتهاء من الطلاء التمهيدي بحوالي 24 ساعة، ثم قم بإعادة طلاء السقف بدهان السقف.
نصائح للوقاية من مشكلة البقع البنية
- إصلاح التسريبات: إذا لاحظت وجود تسريبات فعليك أن تقوم بإصلاحها على الفور لمنع تلف المياه وأن تقوم بفحص خطوط وأنابيب إمداد المياه.
- صيانة المزاريب ومواسير التصريف:
تؤدي المزاريب المسدودة إلى تدفق المياه، وسيؤدي ذلك إلى حدوث تسرب في الأسطح ومن ثم تدمير السقف.
- تحسين التهوية: قم بقياس الرطوبة عن طريق مقياس الرطوبة للحفاظ على نسبة الرطوبة بين 30% و 50% لأن هناك مناطق مثل الحمامات والمطابخ تحتاج إلى تهوية مناسبة.
- استخدم الشفاط في الحمام مما سيؤدي إلى عدم تراكم التكثيف أثناء الاستحمام.
- استخدم الحوائط الجافة المقاومة للرطوبة في الحمام لأنها أقل عرضة للعفن والعفن الفطري وبقع الماء البنية.
- سد الشقوق واستخدم طلاء مقاوم للماء لأن الغلق سيحمي السقف من تسرب المياه، بينما الطلاء المقاوم للماء سيؤدي إلى طرد الماء ومنع ظهور البقع.
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