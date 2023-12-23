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تعرف على أهم محاصيل زادت مساحتها عام 2021/2022

12/23/2023 11:20:52 PM
(MENAFN- Youm7) أظهرت بيانات النشرة السنوية لإحصاءات المساحات المحصولية والإنتاج النباتى عام 2021/ 2022، مجموعة من المؤشرات الهامة المتعلقة بتطور مساحات أهم المحاصيل الزراعية خلال تلك الفترة.



وجاءت أهم المؤشرات وفقا لما يلي:



- بلغت مساحة محصول الطماطم 375.3 ألف فدان
عام 2021/ 2022 مقابل 356.9 ألف فدان عام 2020/ 2021 بزيادة بلغت نسبتها 5.2٪.



- بلغت كمية الإنتاج 6.37 مليون طن عام 2021/ 2022 مقابل 6.39 مليون طن عام 2020/2021 بانخفاض بلغت نسبته 0.3٪ ويرجع ذلك إلى انخفاض إنتاجية الفدان من محصول الطماطم.



- بلغت مساحة محصول البطاطس 584.8 ألف فدان عام 2021/2022 مقابل 502.6 ألف فدان عام 2020/ 2021 بزيادة بلغت نسبتها 16.4٪.



- بلغت كمية الإنتاج 7.2 مليون طن عام 2021/ 2022 مقابل 6.3 مليون طن عام 2020/ 2021 بزيادة بلغت بنسبتها 14.9٪.



- بلغت المساحة الكلية لمحصول البرتقال 344.9 ألف فدان عام 2021/2022 مقابل 329.7 الف فدان عام 2020/ 2021 بزيادة بلغت نسبتها 4.6٪ وبلغت كمية الإنتاج 3.16 مليون طن عام 2021/ 2022 مقابل 3.17 مليون طن عام 2020/ 2021 بانخفاض بلغت نسبـته 0.4٪ ويرجع ذلك إلى انخفاض إنتاجية الفدان من محصول البرتقال.



- بلغت المساحة الكلية لمحصول الموز 77.8 ألف فدان عـام 2021/2022 مقابـل 73.9 ألف فدان عام 2020/ 2021 بزيادة بلغت نسبـتها 5.4٪.



- بلغت كمية الإنتاج 1.21 مليون طن عام 2021/ 2022 مقابل 1.18 مليون طن عام 2020/ 2021 بزيادة بلغت نسبـتها 2.3٪.



- بـلغ إجمالى المساحة المحصولية 16.6مليون فدان عام 2021/ 2022 مقابل 16.4 مليون فدان عام 2020/ 2021 بزيادة بلغت نسبـتها 1.3٪.



- بلغ إجمـالى المسـاحة المنزرعة 9.7 مليون فدان عام 2021 / 2022 مقـابل 9.6 مليون فـدان عام 2020 / 2021 بزيــادة بلغت نسبـتها 0.6 ٪.



- بلغـت مســاحة محصول القمـح 3.418 مليون فدان عام 2021 /2022 مقابل 3.419 مليون فدان عـام 2020 / 2021 بانخفاض بلغت نسبـته 0.02٪.



- بلغـت كمـيـة الإنتـاج 9.6 مليــون طـن عـام 2021 / 2022 مقابل 9.8 مليون طـن عـام 2020 / 2021 بانخفاض بلغت نسبـته 2.2٪.



- بلغــت مسـاحـة محـصــول الأرز 1.2 مليـــون فـــدان
عام 2021 / 2022 مقـابل 1.1 مليـون فدان عـــام 2020 / 2021 بزيــادة بلغــت نسبـتهــا 4.0٪ وبلغــت كميـــة الإنتـاج 4.3 مليون طـن عـام 2021 / 2022
مقـابــل 4.2 مليــون طـن عـام 2020/ 2021 بزيادة بلغت
نسبـتها 1.4٪.
















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