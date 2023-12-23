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الأميك: 61.8% تراجعا فى المبيعات السيارات رغم الاستيراد بـ 1.3 مليار دولار

12/23/2023 11:20:52 PM
(MENAFN- Youm7) ذكر آخر تقرير صادر عن " الأميك مجلس معلومات سوق السيارات عن وجود
تراجع في مبيعات السيارات في مصر خلال أول 9 أشهر من العام الحالى، بنسبة 61.8% لتصل إلى 61 ألفًا و33 مركبة .



وسجلت مبيعات سيارات الركوب " الملاكي" وجود
انخفاض بنسبة 61% إلى 45 ألفًا و917 وحدة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 117 ألفًا و47 مركبة.



وتراجعت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة 56.6% لتسجل 5 آلاف و732 مركبة، مقابل 13 ألفًا و213 وحدة.

وهبطت مبيعات «الشاحنات» بنسبة 68% لتصل إلى 9 آلاف و384 وحدة، مقارنة بنحو 29 ألفًا و604 مركبة.



وأوضح تقرير مجلس معلومات السيارات "الأميك"، عن وجود انخفاض مبيعات السيارات الصينية بنسبة 55.4% فى السوق المحلية خلال 9 أشهر الأولى من 2023، لتسجل بيع حوالي 14,939 ألف سيارة في مقابل 33,502 ألف سيارة



كما تراجعت مبيعات سيارات الركوب "الأمريكية"، بنسبة 58.9% لتسجل بيع حوالي 665 سيارة خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 4517 سيارة عن نفس الفترة من عام 2022، وفقًا لتقرير "أميك .



بالاضافة الي وجود انخفاض لمبيعات السيارات الصينية بنسبة 55.4% فى السوق المحلية خلال 9 أشهر الأولى من 2023، لتسجل بيع حوالي 14,939 ألف سيارة في مقابل 33,502 ألف سيارة



كما تراجعت مبيعات سيارات الركوب "الأمريكية"، بنسبة 58.9% لتسجل بيع حوالي 665 سيارة خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 4517 سيارة عن نفس الفترة من عام 2022، وفقًا لتقرير "أميك



وتراجعت أيضا مبيعات السيارات الهندية في مصر إلى سيارة واحدة فقط خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023 مقارنة مع 2551 سيارة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وفقًا لتقرير مجلس معلومات السيارات "أميك



وانخفضت مبيعات السيارات الكورية بنسبة 62.1% لتصل إلى 6199 سيارة خلال 9 أشهر من عام
2023، مقابل 16.357 ألف سيارة عن نفس الفترة من عام 2022، وفقًا لتقرير أميك



يذكر أن بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قد اوضحت ان إجمالي الواردات المصرية من السيارات نحو مليار و351 مليون دولار في التسعة أشهر الماضي، بينما كانت نحو مليار و565 مليون دولار في الفترة المناظرة لها في العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 213 مليون و691 ألف دولار.



وارتفعت الواردات المصرية من السيارات في الفترة الأخيرة، حيث سجل إجمالي الواردات من سيارات الركوب نحو 199 مليون و710 ألف دولار في شهر سبتمبر الماضي، بينما كانت نحو 77 مليون و817 ألف دولار في شهر سبتمبر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 121 مليون و893 الف دولار.



وكانت الواردات المصرية من السيارات ارتفعت في الشهور الأخيرة، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، حيث بلغت قيمة الواردات في شهر يوليو الماضي فقط نحو 204 مليون و816 ألف دولار، ارتفاعا من 86 مليون و316 ألف دولار في شهر يوليو عام 2022، بزيادة بلغت نحو 118 مليون و500 ألف دولار.



وانخفضت القيمة الاجمالية للواردات المصرية، وبلغت نحو 6.08 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، مقابل 7.28
مليار دولار لشهر سبتمبر عام 2022، بنسبة تراجع بلغت 16.5٪، وذلك مدفوعا
بانخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها كان القمح بنسبة 8.8%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 0.1%، ثم واردات لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 39.1%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 38.0%.



وكانت قيمة العجز فى الميزان التجارى سجلت 3.14 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، مقابل 2.84 مليـار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق بنسبة ارتفاع بلغت 10.3٪.



كما ذكر أخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الاجباري أن وحدة مرور القاهرة الجديدة قد حصدت المركز الاول للواحدات الاكثر ترخيص " السيارات الزيرو "
على مستوى الجمهورية حيث سجلت 1202 سيارة ثم وحدة مرور حدائق الاهرام 1080 ه ثم وحدة مدينه نصر 894 ثم وحدة مرور فيصل 891 سيارة ثم وحدة مرور اكتوبر 767 اما المنافذ الجمركية فقد شهدت المنافذ الجمركية دخول 12280 مركبه ومنذ السلوم وحده شهد دخول 9173مركبه .




























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