Sunday, 24 December 2023 08:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسعار الأسماك فى مصر اليوم الأحد.. البلطى بـ67 جنيها للكيلو

12/23/2023 11:20:52 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت شعبة الأسماك في الغرفة التجارية استقرار أسعار السمك في مصر اليوم، الأحد، بعد تحرك طفيف يوم الجمعة وسجل سعر كيلو البلطي 67 و 73 جنيها للمقاس رقم 1 وبلغ سعر كيلو البلطي مقاس رقم 2 سعر 58 و 62 جنيها، والبلطي الأسواني 20 إلي 60 جنيها وفيلية بطلي 40 إلي 200 جنيه في سوق الجملة ويصل السعر النهائي للمستهلك بزيادة 10 إلي 15% عن سوق الجملة.



وسجل سعر القشر البياض من 70 إلى 100 جنيه، والبيضاء الأملس من 60 إلى 100 جنيه، والمكرونة السويسي من 60 إلى 110 جنيهات للكيلو في الجملة، وسمك موسى 180 إلى 300 جنيه وبلغ سعر السبيط "كاليماري" من 180 إلى 320 جنيها وكابوريا 40 إلى 210 جنيهات، والمورجان من 55 إلى 65 جنيها.



وبلغ سعر الجمبري الجامبو من 410 إلى 490 جنيها، وجمبري مقاس 1 من 330 إلى 390 جنيها، وجمبري مقاس 2 يسجل 210 إلى 310 جنيهات، وجمبري 3 من 90 إلى 195 جنيها.












MENAFN23122023000132011024ID1107652282

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث