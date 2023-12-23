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صالون ذاكرة الوطن يسترجع ذكرى مقاومة بورسعيد للعدوان الثلاثى.. اعرف موعده

12/23/2023 11:20:49 PM
(MENAFN- Youm7) يقيم مركز إبداع بيت السحيمى بشارع المعز، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، أمسية جديدة من أمسيات صالون "ذاكرة الوطن "، والذى يديره ويقدمه الكاتب الصحفى محمد الشافعي، وذلك اليوم الأحد 24
ديسمبر، فى تمام الساعة السابعة مساءً.



ويستعرض الصالون بمشاركة كبار الخبراء العسكريين والاستراتيجيين اللواء الدكتور محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، واللواء يوسف جلال الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسى، ويناقش اللقاء ذكريات المقاومة الباسلة لأبناء بورسعيد للعدوان الثلاثى عام 1956، والتى حققت لمصر النصر على العدوان الثلاثي الذي قامت به كل من انجلترا وفرنسا والكيان الصهيوني اعتراضا علي تأميم مصر لقناة السويس، ويعقب الصالون حفل غنائي تقدمه فرقة النيل للآلات الشعبية،بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.



جدير بالذكر بيت السحيمي أو بيت الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي الذى يقام فيه الفاعلية، هو بيت عربي ذو معمار شرقي متميز يقع في حارة الدرب الأصفر المتفرعة من شارع المعز لدين الله الفاطمي بحي الجمالية في قلب مدينة القاهرة. يتكون البيت من قسمين أحدهما قبلي والآخر بحري، أنشأ القسم القبلي الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي سنة 1058هـ / 1648م. وقد دون هذا التاريخ على طراز خشبي على أحد جدران البيت، أما القسم البحري فقد أنشأه الحاج إسماعيل بن إسماعيل شلبي سنة 1211هـ/1797م ودمجه في القسم الأول وجعل منهما بيتاً واحداً. عرف المنزل باسم بيت السحيمي نسبة إلى آخر من سكنه، وهو الشيخ محمد أمين السحيمي شيخ رواق الأتراك بالجامع الأزهر. وقد خضع البيت إلى عملية تجديد شاملة في حقبة التسعينيات، ويتبع منطقة آثار شمال القاهرة.
















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