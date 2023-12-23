صالون ذاكرة الوطن يسترجع ذكرى مقاومة بورسعيد للعدوان الثلاثى.. اعرف موعده

(MENAFN
- Youm7) يقيم مركز إبداع بيت السحيمى بشارع المعز، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، أمسية جديدة من أمسيات صالون "ذاكرة الوطن "، والذى يديره ويقدمه الكاتب الصحفى محمد الشافعي، وذلك اليوم الأحد 24
ديسمبر، فى تمام الساعة السابعة مساءً.
ويستعرض الصالون بمشاركة كبار الخبراء العسكريين والاستراتيجيين اللواء الدكتور محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، واللواء يوسف جلال الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسى، ويناقش اللقاء ذكريات المقاومة الباسلة لأبناء بورسعيد للعدوان الثلاثى عام 1956، والتى حققت لمصر النصر على العدوان الثلاثي الذي قامت به كل من انجلترا وفرنسا والكيان الصهيوني اعتراضا علي تأميم مصر لقناة السويس، ويعقب الصالون حفل غنائي تقدمه فرقة النيل للآلات الشعبية،بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.
جدير بالذكر بيت السحيمي أو بيت الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي الذى يقام فيه الفاعلية، هو بيت عربي ذو معمار شرقي متميز يقع في حارة الدرب الأصفر المتفرعة من شارع المعز لدين الله الفاطمي بحي الجمالية في قلب مدينة القاهرة. يتكون البيت من قسمين أحدهما قبلي والآخر بحري، أنشأ القسم القبلي الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي سنة 1058هـ / 1648م. وقد دون هذا التاريخ على طراز خشبي على أحد جدران البيت، أما القسم البحري فقد أنشأه الحاج إسماعيل بن إسماعيل شلبي سنة 1211هـ/1797م ودمجه في القسم الأول وجعل منهما بيتاً واحداً. عرف المنزل باسم بيت السحيمي نسبة إلى آخر من سكنه، وهو الشيخ محمد أمين السحيمي شيخ رواق الأتراك بالجامع الأزهر. وقد خضع البيت إلى عملية تجديد شاملة في حقبة التسعينيات، ويتبع منطقة آثار شمال القاهرة.
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