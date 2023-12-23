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مناقشة رواية روح واحدة لـ أحمد عاطف فى جاليرى ضى

12/23/2023 11:20:48 PM
(MENAFN- Youm7) ينظم منتدى عفيفى مطر للثقافة والفنون في جاليرى ض
أمسية لمناقشة رواية "روح واحدة "للمخرج السينمائي والكاتب الصحفي أحمد عاطف، وذلك يوم الثلاثاء المقبل فى تمام الساعة السادسة مساء.

يشارك فى مناقشة الراوية الناقد الدكتور صلاح السروى، والناقد الدكتور عبد السلام الشاذلى، والناقدة الدكتورة لمياء السادات، ويدير النقاش محمد حربي المشرف على منتدى عفيفي مطر

يقول الكاتب المسرحي والروائي محمد سلماوي عن الرواية: تعد روح واحدة رواية غير عادية فمضمونها الفكري متميز وأسلوبها الفني مبتكر هي رحلة يجوبها المؤلف أفقيًا عبر الزمان الممتد فى مصر من تاريخها السابق للميلاد إلى عصورنا القريبة، ويغوص فيها رأسيًا إلى أعماق الحقائق غير المرئية بحثا عن الحكمة التي كانت دائما مفتاح الحياة في هذه الأرض التي سمّاها أجدادنا (كيمت).


غلاف الرواية


يقدم لنا أحمد عاطف، في روايته خمس شخصيات عاش كل منها في عصر مختلف من عصور التاريخ المصرى العريق فهل هى خمس شخصيات فعلا، أم هى روح واحدة تجسدت فى تلك الشخصيات المتفاعلة فى كل مرة مع عصر جديد من تاريخنا؟ فى الرواية يبرز الرمز الحاكم، وهو الثعبان الذى يخرج من جلده القديم، ليبدأ مرحلة أخرى من حياته، فالجسد الآدمي مثل جلد الثعبان، ما هو إلا رداءً نتجسد من خلاله لفترة تطول أو تقصر، ثم نتجاوزه إلى حالة أخرى تدخلنا عالمًا جديدًا، كما من الإنسان المصري عبر مختلف عصور تاريخه الطويل بحقبة المتتالية والتي يعود إليها المؤلف مع كل شخصية من شخصياته.

لقد نسج أحمد عاطف روايته بلغة تتقمص الكثير من الخصائص الشعرية بنزق روحاني؛ يميل إلى الصوفية التي تسمو بحقائق حياتنا اليومية الرتيبة إلى مرتبة نورانية شفافة







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