مناقشة رواية روح واحدة لـ أحمد عاطف فى جاليرى ضى

(MENAFN
- Youm7) ينظم منتدى عفيفى مطر للثقافة والفنون في جاليرى ض
أمسية لمناقشة رواية "روح واحدة "للمخرج السينمائي والكاتب الصحفي أحمد عاطف، وذلك يوم الثلاثاء المقبل فى تمام الساعة السادسة مساء.
يشارك فى مناقشة الراوية الناقد الدكتور صلاح السروى، والناقد الدكتور عبد السلام الشاذلى، والناقدة الدكتورة لمياء السادات، ويدير النقاش محمد حربي المشرف على منتدى عفيفي مطر
يقول الكاتب المسرحي والروائي محمد سلماوي عن الرواية: تعد روح واحدة رواية غير عادية فمضمونها الفكري متميز وأسلوبها الفني مبتكر هي رحلة يجوبها المؤلف أفقيًا عبر الزمان الممتد فى مصر من تاريخها السابق للميلاد إلى عصورنا القريبة، ويغوص فيها رأسيًا إلى أعماق الحقائق غير المرئية بحثا عن الحكمة التي كانت دائما مفتاح الحياة في هذه الأرض التي سمّاها أجدادنا (كيمت).
غلاف الرواية
يقدم لنا أحمد عاطف، في روايته خمس شخصيات عاش كل منها في عصر مختلف من عصور التاريخ المصرى العريق فهل هى خمس شخصيات فعلا، أم هى روح واحدة تجسدت فى تلك الشخصيات المتفاعلة فى كل مرة مع عصر جديد من تاريخنا؟ فى الرواية يبرز الرمز الحاكم، وهو الثعبان الذى يخرج من جلده القديم، ليبدأ مرحلة أخرى من حياته، فالجسد الآدمي مثل جلد الثعبان، ما هو إلا رداءً نتجسد من خلاله لفترة تطول أو تقصر، ثم نتجاوزه إلى حالة أخرى تدخلنا عالمًا جديدًا، كما من الإنسان المصري عبر مختلف عصور تاريخه الطويل بحقبة المتتالية والتي يعود إليها المؤلف مع كل شخصية من شخصياته.
لقد نسج أحمد عاطف روايته بلغة تتقمص الكثير من الخصائص الشعرية بنزق روحاني؛ يميل إلى الصوفية التي تسمو بحقائق حياتنا اليومية الرتيبة إلى مرتبة نورانية شفافة
MENAFN23122023000132011024ID1107652278
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.