صدر حديثًا.. يوميات طبيب سيناوى لـ صلاح سلام عن هيئة الكتاب

MENAFN - Youm7) ‏صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب "يوميات طبيب سيناوى.. السنوات العجاف ومحنة الاحتلال"، للكاتب الدكتور صلاح سليم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق.

يوميات طبيب

ويقول الكاتب عن كتابه

"يوميات طبيب سيناوى ..السنوات العجاف ومحنة الاحتلال": في سياق يبدو منفصل ولكنه جد متصل يرصد فترة حالكة من تاريخ سيناء ولكن من خلال سيرة ذاتية تحكى عن فطرية وعفويه أهلها وكيف عاشوا في عزلة عن الوطن حتى قبل عدوان 1967، إلى أن جاء الاحتلال الإسرائيلي فكادت القطرة تفصل عن بحرها كما قال الخيام، ولولا دفع الناس بعضهم ببعض حيث سطروا ملاحم في الصمود والتحدي رافضين كل محاولات الاحتلال ودفعوا ثمنها غاليا في السجون والمعتقلات، وبرغم من شظف العيش الذي زادته محنة الاحتلال مرارا فقد خرج من أصلاب الرجال شبابا قضوا نحبهم ومنهم من عاش في غياهب سجون العدو إلى أن جاءت صرخة النصر "الله اكبر"، وربما احتلت السيدة ياسمين "وهيبة" وهي أمي جزء من هذه الحكايات فهي البطل الحقيقي الذي انصهر في بوتقة الفقر والشح وتحدت الزمن لكي تقهر المستحيل برغم أميتها وعفويتها، وبين هزيمة الهزيمة وحرب الاستنزاف وانتظار يوم التحرير، عشنا نحن محنة الاحتلال ورحلة الشقاء والحب من العريش المحتلة إلى طب القصر العينى و بين السرايات وقصص لا تنسى، بين أيامنا الحلوة

والليالي الظلماء

وقصص الحب الضائع

وعودة العريش ولقاء الرئيس السادات.