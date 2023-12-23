صدر حديثًا.. يوميات طبيب سيناوى لـ صلاح سلام عن هيئة الكتاب

(MENAFN
- Youm7) صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب "يوميات طبيب سيناوى.. السنوات العجاف ومحنة الاحتلال"، للكاتب الدكتور صلاح سليم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق.
يوميات طبيب
ويقول الكاتب عن كتابه
"يوميات طبيب سيناوى ..السنوات العجاف ومحنة الاحتلال": في سياق يبدو منفصل ولكنه جد متصل يرصد فترة حالكة من تاريخ سيناء ولكن من خلال سيرة ذاتية تحكى عن فطرية وعفويه أهلها وكيف عاشوا في عزلة عن الوطن حتى قبل عدوان 1967، إلى أن جاء الاحتلال الإسرائيلي فكادت القطرة تفصل عن بحرها كما قال الخيام، ولولا دفع الناس بعضهم ببعض حيث سطروا ملاحم في الصمود والتحدي رافضين كل محاولات الاحتلال ودفعوا ثمنها غاليا في السجون والمعتقلات، وبرغم من شظف العيش الذي زادته محنة الاحتلال مرارا فقد خرج من أصلاب الرجال شبابا قضوا نحبهم ومنهم من عاش في غياهب سجون العدو إلى أن جاءت صرخة النصر "الله اكبر"، وربما احتلت السيدة ياسمين "وهيبة" وهي أمي جزء من هذه الحكايات فهي البطل الحقيقي الذي انصهر في بوتقة الفقر والشح وتحدت الزمن لكي تقهر المستحيل برغم أميتها وعفويتها، وبين هزيمة الهزيمة وحرب الاستنزاف وانتظار يوم التحرير، عشنا نحن محنة الاحتلال ورحلة الشقاء والحب من العريش المحتلة إلى طب القصر العينى و بين السرايات وقصص لا تنسى، بين أيامنا الحلوة
والليالي الظلماء
وقصص الحب الضائع
وعودة العريش ولقاء الرئيس السادات.
MENAFN23122023000132011024ID1107652277
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.