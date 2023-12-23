برنامج ثقافى وفنى متنوع لقصور الثقافة فى قرى حياة كريمة بالغربية.. اعرفه

MENAFN - Youm7) يستعد فرع ثقافة الغربية استقبال الفعاليات الثقافية والفنية التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد 24 وحتى يوم 28 ديسمبر الجارى، داخل عدد من مراكز المحافظة، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة الغربية.

بحسب برنامج قصور الثقافة، من المقرر أن تشهد الفعاليات عددا من الأنشطة التوعوية والفنية، حيث تعقد ورش فنية لتدريب أهالى القرى على عدد من الصناعات اليدوية، من بينها: "صناعة الحلي والإكسسوار، والخيامية، والأركت"، فيما تقام ورش حكى للأطفال، وورش لاكتشاف المواهب في العديد من المجالات الفنية والأدبية، بجانب أمسيات شعرية، ومعرض لكتب وإصدارات قصور الثقافة، ومحاضرات توعوية، وعروض مسرحية للأطفال، وعرض فني للموسيقى العربية والفنون الشعبية.

كما تقام الفعاليات داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمراكز محافظة الغربية، وهي: زفتى، والمحلة الكبرى، وكفر الزيات، وبسيون، وقطور، وتقام بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة الدكتور حنان موسى، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وتشارك بها الإدارات العامة ثقافة الشباب والعمال، ثقافة القرية، ثقافة الطفل، أطلس للمأثورات الشعبية، المواهب، المكتبات، المهرجانات، وبالتعاون بين مديرتي التربية والتعليم، والشباب والرياضة بالغربية.