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أداة Password Safety ستعمل تلقائيًا في كروم.. اعرف التفاصيل

12/23/2023 11:20:46 PM
(MENAFN- Youm7) يعمل Google Chrome على تعزيز أداته الأمنية، من خلال أداة أمان كلمة المرور المضمنة، وهي Safety Check، والتي تعمل الآن تلقائيًا في الخلفية لمستخدمي سطح المكتب، حيث تتيح هذه الخطوة للمستخدمين الحصول على تنبيهات أسرع بشأن كلمات المرور المخترقة والتهديدات المحتملة.



وفي السابق، كانت ميزة التحقق من السلامة تتطلب التنشيط اليدوي، مما يترك نافذة لكلمات المرور الضعيفة دون أن يلاحظها أحد، ولكن مع ميزة الخلفية، سيراقب Chrome كلمات المرور المحفوظة عن كثب، ويقارنها بقاعدة بيانات في الوقت الفعلي للتسريبات والانتهاكات المعروفة.



ويقول مايك ويست، مدير المنتجات في Chrome Security: "تعد ميزة التحقق من السلامة أداة قوية، ولكننا نعلم أن الأشخاص مشغولون"، "من خلال أتمتة العملية، فإننا نسهل على المستخدمين أكثر من أي وقت مضى البقاء على اطلاع بأمان كلمة المرور الخاصة بهم، دون الحاجة إلى التفكير في الأمر."



لكن التحقق من السلامة لا يتوقف عند كلمات المرور. يراقب حارس الخلفية هذا أيضًا المشكلات الأمنية المحتملة الأخرى، مثل:


الإضافات الضارة: سيقوم Chrome تلقائيًا بتعطيل الإضافات التي تعتبر ضارة أو معروفة بسرقة بيانات المستخدم.

إصدارات Chrome القديمة: ستتلقى تذكيرات للتحديث إلى الإصدار الأحدث لتحسين الأمان والأداء.


أذونات الموقع المتساهلة: سيتم إلغاء الأذونات الممنوحة لمواقع الويب غير المستخدمة تلقائيًا، مما يقلل من التتبع المحتمل وتسرب البيانات.


يتم الآن طرح ميزة التحقق من السلامة التلقائية لمستخدمي سطح مكتب Chrome على مستوى العالم. ولضمان التغطية، ما عليك سوى تحديث متصفح Chrome إلى الإصدار الأحدث.
















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