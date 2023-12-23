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عينات من كويكب ريوجو تكشف الحياة خارج الأرض.. قد تتشكل فى أبرد أعماق الفضاء

12/23/2023 11:20:46 PM
(MENAFN- Youm7) فى عام 2020، قامت المركبة الفضائية اليابانية Hayabusa2 بزيارة الكويكب ريوجو وتمكنت من جلب عينات ثمينة من الصخرة الفضائية إلى الأرض.



ومن المؤكد أنه بعد مرور سنوات، ما زلنا نكتسب رؤى حول هذا الكويكب الصغير والبيئة التي تشكل فيها بفضل تلك العينات، و اليوم أصدر العلماء أحدث النتائج من ريوجو والتي تشير إلى أن بعض المركبات العضوية التي تسمى PAHs قد تكون قادرة على التشكل في المناطق الباردة في الفضاء ، وفقا لتقرير سبيس .

وقد تساعدنا هذه النتائج على فهم أفضل لكيفية تكوين الكواكب والحياة في نهاية المطاف.



وتعد
PAHs، أو الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، هي مركبات عضوية معقدة على شكل حلقة، يوجد قدر كبير من الكربون في الكون في هذه الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات.



ويمكنك أيضًا رؤية الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات على الأرض ، والتي تتشكل عادةً عندما لا يحترق شيء عضوي تمامًا عبر الفضاء، توجد الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات بشكل طبيعي في السدم ، وأقراص الكواكب الأولية، والوسط النجمي ، والنيازك .



يعد الاكتشاف الجديد مثير للدهشة لأنه يشير إلى أن الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات يمكن أن تتشكل في المناطق الباردة في الفضاء، وليس فقط في المناطق الساخنة حول النجوم
، وأنتج العلماء، من مركز الكيمياء الجيوكيميائية العضوية والنظائرية في غرب أستراليا، الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات عن طريق حرق النباتات، ثم قارنوا هذه الجزيئات بالشظايا التي عادت إلى الأرض من ريوجو، وتلك الموجودة في نيزك مورشينسون الذي اصطدم بالجزء الجنوبي من أستراليا في عام 1969.



وقال كليتي جريس، أحد المؤلفين، في بيان : "تم تحليل الروابط بين نظائر الكربون الخفيفة والثقيلة في الهيدروكربونات العطرية المتعددة الحلقات للكشف عن درجة الحرارة التي تشكلت فيها ، وُجد أن مجموعة مختارة من الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات من ريوجو ومورشيسون لها خصائص مختلفة ، ومن المحتمل أن تكون الأصغر منها في الفضاء الخارجي البارد، بينما من المحتمل أن تكون الأكبر منها في بيئات أكثر دفئًا، مثل القريبة من نجم أو داخل جرم سماوى.



ونظرا لمحتواها من الكربون، تعد الهيدروكربونات العطرية متعددة
الحلقات أيضًا من العناصر الأساسية للحياة ، وهذا دليل إضافي على أن الهيدروكربونات العطرية المتعددة الحلقات قد تكون قادرة على التشكل في درجات حرارة باردة، وبالتالي يمكن تعزيز الحياة في مثل هذه الظروف شديدة البرودة.



ريوجو هو كويكب من النوع C، مما يعني أنه يحتوي على كمية كبيرة من الكربون والماء، وتعمل هذه الأنواع من الكويكبات ككبسولات زمنية ويمكن أن تقدم أدلة حول كيفية تشكل النظام الشمسي .














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