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جوجل توفر ميزة خاصة بالبطارية لهواتف أندرويد.. كيف تستفيد منها؟

12/23/2023 11:20:46 PM
(MENAFN- Youm7) تبدأ جوجل أخيرًا في إخبارك عندما يكون هاتفك الذي يعمل بنظام Android به بطارية متدهورة، بحسب موقع Android Authority ، وعلى عكس مستخدمي iPhone، الذين تمكنوا من رؤية إحصائيات صحة بطارية هواتفهم من إعداداتهم لفترة طويلة، ويحتاج مالكو Android حاليًا إلى تطبيق تابع
لجهة خارجية
أو يجب عليهم إدخال
رموز أوامر خاصة
للتحقق من صحة البطارية.

وأضافت ميزة Pixel Features Drop لهذا الشهر بالفعل معلومات جديدة عن البطارية، ويعرض حاليًا تاريخ تصنيع البطارية وعدد دوراتها.

لكن Android 14 QPR2 Beta 2 يضيف صفحة "صحة البطارية" مخفية، كما يقول الرحمن، وعلى الرغم من أنه لا يتضمن بعد مقياسًا فعليًا لصحة البطارية، إلا أن الكود يشير إلى أنه يمكن أن يعرض معلومات مثل "النسبة المئوية المقدرة لشحن البطارية التي يمكن شحنها حاليًا" عقد مقارنة بما كان عليه عندما كان جديدا.

وبحسب التقرير، فتوجد أيقونات تمثل على ما يبدو أشياء مثل انخفاض سعة البطارية أو عدم اكتشاف البطارية، ويقول أيضًا إن تطبيق الإعدادات سيرسل "نصائح" عند وجود أي تحديثات حول صحة البطارية (على سبيل المثال، إذا لم يتمكن هاتفك من اكتشاف البطارية أو تدهورت صحة البطارية).

وقد يبدو مؤشر صحة البطارية بمثابة ميزة أساسية جدًا لأصحاب iPhone، الذين تمكنوا من الوصول إلى معلومات حالة البطارية
لسنوات
، ولكن من الجيد أن نرى أن مالكي Android قد يحصلون أخيرًا على مؤشر يمكن الوصول إليه مباشرة من تطبيق الإعدادات القياسي، خاصة وأن أصبحت قطع الغيار الأصلية (بما في ذلك البطاريات) وأدلة الإصلاح الذاتي
متاحة
بسهولة
أكبر
.







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