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رفض تسجيل براءة اختراع لآلة تعمل بالذكاء الاصطناعي.. لهذا السبب

12/23/2023 11:20:46 PM
(MENAFN- Youm7) قالت المحكمة العليا في بريطانيا، إن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يُذكر في براءة اختراع باعتباره مخترع فكرة أو منتج جديد، في حكم يثير تساؤلات وجودية حول علاقتنا مع الآلات التي أصبحت أكثر ذكاءً من أي وقت مضى.



وقال اللورد كيتشين، وهو يصدر الحكم: "نستنتج أن "المخترع" يجب أن يكون شخصًا طبيعيًا، الإنسان وحده هو الذي يستطيع أن يخترع اختراعًا."



تم الاستماع إلى القضية لأول مرة في عام 2018 من قبل مؤسس شركة Imagination Engines ستيفن ثالر، الذي سعى للحصول على براءات اختراع لتسمية جهاز الذكاء الاصطناعي الخاص به DABUS باعتباره المخترع.



وتقدم ثالر بطلب إلى محاكم مختلفة لإدراج DABUS باعتباره مخترع حاوية الطعام التي يمكن للروبوتات الإمساك بها بسهولة، وضوء تحذير وامض مصمم لجذب الانتباه أثناء حالات الطوارئ.



وقد رفض كل من مكتب براءات الاختراع الأوروبي (EPO) ومكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية (UKIPO) الطلب، على أساس أن المخترع المحدد في الطلب يجب أن يكون إنسانًا - وليس آلة، وقد أيدت المحكمة العليا في المملكة المتحدة القرار، وهي المرة الأولى التي يتم فيها الاستماع إلى قضية من هذا النوع في أعلى محكمة في أي بلد.



قال ثالر ، عندما سُئل عن شعوره تجاه الحكم: " DABUS، وهو كائن اصطناعي واعي، ابتكر في الواقع اختراعات جديدة". "لسوء الحظ، لم يرغب أحد في الالتزام بالتعمق في التكنولوجيا نفسها وبدلا من ذلك، ساد الاعتقاد والتحيز على المستوى المجتمعي، وفقا لما أوردته TheNextWeb.



يعد ثالر جزءًا من مشروع المخترع الاصطناعي، وهو فريق من الباحثين والمحامين الذين يسعون للحصول على حقوق الملكية الفكرية للمخرجات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي في غياب مخترع أو مؤلف بشري تقليدي.




ويجادلون بأن منح حقوق براءات الاختراع لأنظمة الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يشجع الشركات على الاستثمار في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، لأنها ستكون أكثر ثقة بقدرتها على الحصول على براءة اختراع للنتائج.



وفي حين أن السلطات في الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة لم ترحب بهذه الفكرة إلا بالكاد، فقد حصلت شركة دالوس بشكل مدهش على حقوق براءات الاختراع في كل من جنوب أفريقيا وأستراليا، الأمر الذي أثار ردود فعل عنيفة كبيرة.



وفقًا لبعض الخبراء، قد لا يكون إصدار حقوق براءات الاختراع للآلات أمرًا مثيرًا للسخرية كما يصوره البعض.



ونقلت بلومبرج عن يوهان ليانياج، الشريك في شركة لينكلاترز للمحاماة قولها: إنه بالنظر إلى مدى سرعة توسع قدرات الذكاء الاصطناعي، فإن هذه المشكلة "قد تحتاج إلى معالجة مرة أخرى في المستقبل".




وقالت: "إذا كانت حكومة المملكة المتحدة جادة في تطلعها إلى ترسيخ نفسها كقوة عظمى في مجال الذكاء الاصطناعي، فقد يكون من الضروري التدخل التشريعي للسماح بأهلية الحصول على براءة اختراع للاختراعات التي يتم إنشاؤها بشكل مستقل بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي".
















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