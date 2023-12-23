لمستخدمي الكتب الإلكترونية Kindle Paperwhite.. طريقة جدولة الضوء الدافئ لحماية عينيك

MENAFN - Youm7) تعد ميزة الإضاءة الدافئة لجهاز Kindle Paperwhite بمثابة تغيير جذري لتجربة قراءة أكثر هدوءًا، خاصة أثناء الليل، فإذا كنت تمتلك أحد أحدث موديلات Paperwhite، فيمكنك تنشيط هذه الميزة دون عناء وحتى جدولتها لتوفر عليك عناء التعديلات اليدوية كل يوم.ولا تقتصر ميزة الضوء الدافئ على المظهر الجمالي فحسب، بل إنها خيار عملي لصحة عينيك، حيث إن التعرض لفترات طويلة للضوء الأزرق، الشائع في الشاشات، يمكن أن يؤدي إلى إجهاد العين، ويوفر الضوء الدافئ تجربة قراءة أكثر راحة، ويقلل من إجهاد العين وربما يساعد على النوم بشكل أفضل. الموديلات التي تدعم ميزة الضوء الدافئ

Kindle Scribe (2022)

Kindle Paperwhite 5 (2021) - 11th generation Kindle Oasis 3 (2019) - 10th generationفيما يلي دليل خطوة بخطوة لمساعدتك في جدولة الإضاءة الدافئة على جهاز Kindle Paperwhite. تمكين الضوء الدافئ المجدول: 1. الوصول إلى التبديل السريع اضغط على الجزء العلوي من شاشة جهاز Kindle الخاص بك للكشف عن إعدادات التبديل والسطوع السريعة. إذا كنت تقرأ كتابًا حاليًا، فانقر مرة أخرى للوصول إلى الخيارات الإضافية. 2. انتقل إلى إعدادات الجدولة ابحث عن زر "الجدول: إيقاف" مع وجود سهم بجوار شريط تمرير Warmth. اضغط على السهم للوصول إلى إعدادات الجدول الزمني. 3. قم بتشغيل الجدول الزمني قم بتبديل شريط التمرير "إيقاف التشغيل" بجوار "الجدول" لتنشيط الوظيفة. 4.اختر تلقائي أو يدوي بالنسبة للخيار التلقائي، سوف يتكيف جهاز Kindle الخاص بك مع اللون الأكثر دفئًا عند غروب الشمس واللون الأكثر برودة عند شروق الشمس. لاحظ أن تمكين هذا يتطلب الوصول إلى الموقع للحصول على أوقات دقيقة لشروق الشمس وغروبها. إذا كنت تفضل يدويًا، فاضبط أوقات البدء والانتهاء للون الأكثر دفئًا. 5.ضبط مستوى الدفء استخدم شريط التمرير الموجود أسفل الشاشة لضبط مستوى الدفء المطلوب (يتراوح من صفر إلى 24). 6.احفظ إعداداتك بمجرد التهيئة، سيقوم جهاز Kindle الخاص بك تلقائيًا بضبط درجة حرارة اللون وفقًا لجدولك الزمني. اخرج من قائمة جدول الدفء للعودة إلى جهاز Kindle الخاص بك.