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((آبل)) تعتزم الشراكة مع ناشري الأخبار لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي

12/23/2023 11:20:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تخطط‭ ‬شركة‭ ‬آبل‭ ‬لعقد‭ ‬شراكات‭ ‬مع‭ ‬ناشري‭ ‬الأخبار‭ ‬الرئيسيين‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استخدام‭ ‬المحتوى‭ ‬الإخباري‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬نماذج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تطويرها،‭ ‬وفقًا‭ ‬لتقرير‭ ‬جديد‭ ‬نشرته‭ ‬صحيفة‭ ‬نيويورك‭ ‬تايمز‭ ‬الأمريكية‭.‬

وبحسب‭ ‬التقرير،‭ ‬فإن‭ ‬آبل‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬صفقات‭ ‬تمتد‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬إعلامية‭ ‬كبيرة‭ ‬تنشط‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الأخبار،‭ ‬مثل‭ ‬ Condé ‭ ‬ Nast ‭ ‬و‭ ‬ NBC ‭ ‬ News ‭ ‬و‭ ‬ IAC ،‭ ‬وهي‭ ‬شركات‭ ‬تمتلك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المنصات‭ ‬الإخبارية‭.‬

وتُقدر‭ ‬قيمة‭ ‬الصفقات‭ ‬المقترحة‭ ‬بنحو‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬وستحصل‭ ‬آبل‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬أرشيف‭ ‬المقالات‭ ‬الإخبارية‭. ‬ووفقًا‭ ‬للصحيفة،‭ ‬فإن‭ ‬بعض‭ ‬الناشرين‭ ‬ليسوا‭ ‬متحمسين‭ ‬تجاه‭ ‬عرض‭ ‬آبل،‭ ‬حيث‭ ‬أبدوا‭ ‬تحفظهم‭ ‬على‭ ‬شروطها‭ ‬‮«‬الواسعة‭ ‬للغاية‮»‬،‭ ‬وغموضها‭ ‬بشأن‭ ‬كيفية‭ ‬تطبيق‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭ ‬على‭ ‬الأخبار‭.‬

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