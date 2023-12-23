((آبل)) تعتزم الشراكة مع ناشري الأخبار لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تخطط شركة آبل لعقد شراكات مع ناشري الأخبار الرئيسيين في الولايات المتحدة من أجل استخدام المحتوى الإخباري في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تطويرها، وفقًا لتقرير جديد نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
وبحسب التقرير، فإن آبل تسعى إلى عقد صفقات تمتد سنوات مع شركات إعلامية كبيرة تنشط في نشر الأخبار، مثل Condé Nast و NBC News و IAC ، وهي شركات تمتلك الكثير من المنصات الإخبارية.
وتُقدر قيمة الصفقات المقترحة بنحو 50 مليون دولار على الأقل، وستحصل آبل من خلالها على ترخيص أرشيف المقالات الإخبارية. ووفقًا للصحيفة، فإن بعض الناشرين ليسوا متحمسين تجاه عرض آبل، حيث أبدوا تحفظهم على شروطها «الواسعة للغاية»، وغموضها بشأن كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي على الأخبار.
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