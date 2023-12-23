Sunday, 24 December 2023 08:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((مايكروسوفت)) تخطط لإضافة مزايا جديدة إلى ويندوز 11

12/23/2023 11:20:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تعتزم‭ ‬شركة‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬إطلاق‭ ‬مزايا‭ ‬جديدة‭ ‬لنظام‭ ‬ويندوز‭ ‬11‭ ‬في‭ ‬أجهزة‭ ‬الحاسوب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬تغييرات‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬قانون‭ ‬الأسواق‭ ‬الرقمية‭ ‬الذي‭ ‬سنّه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

ووفقًا‭ ‬للتقرير‭ ‬الذي‭ ‬نشره‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬ويندوز‭ ‬سنترال‮»‬‭ ‬نقًلا‭ ‬عن‭ ‬مصادره‭ ‬في‭ ‬مايكروسوفت،‭ ‬فإن‭ ‬المزايا‭ ‬الجديدة‭ ‬تشمل‭ ‬تحسينات‭ ‬في‭ ‬تجربة‭ ‬المستخدم،‭ ‬وخيارات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬‮«‬إمكانية‭ ‬وصول‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‮»‬،‭ ‬وتحسين‭ ‬إدماج‭ ‬خدمات‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬365،‭ ‬وتمكين‭ ‬المستخدمين‭ ‬من‭ ‬إزالة‭ ‬بعض‭ ‬العناصر‭ ‬المثبتة‭ ‬افتراضيًا‭ ‬في‭ ‬النظام،‭ ‬وغيرها‭. ‬وسيتيح‭ ‬التحديث‭ ‬القادم‭ ‬إمكانية‭ ‬إزالة‭ ‬برامج‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬المثبتة‭ ‬افتراضيًا‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬ويندوز‭ ‬11،‭ ‬مثل‭ ‬متصفح‭ ‬إيدج‭ ‬وبرنامج‭ ‬الصور‭ ‬والمساعد‭ ‬الصوتي‭ ‬وغيرهم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬المستخدمين‭ ‬من‭ ‬تغيير‭ ‬محرك‭ ‬البحث‭ ‬الافتراضي‭ ‬عند‭ ‬البحث،‭ ‬وإخفاء‭ ‬عرض‭ ‬الأخبار‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬‮«‬الويدجت‮»‬‭.‬

MENAFN23122023000055011008ID1107652269

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث