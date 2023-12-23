((مايكروسوفت)) تخطط لإضافة مزايا جديدة إلى ويندوز 11

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تعتزم شركة مايكروسوفت إطلاق مزايا جديدة لنظام ويندوز 11 في أجهزة الحاسوب، بالإضافة إلى إجراء تغييرات في النظام تماشيًا مع قانون الأسواق الرقمية الذي سنّه الاتحاد الأوروبي.
ووفقًا للتقرير الذي نشره موقع «ويندوز سنترال» نقًلا عن مصادره في مايكروسوفت، فإن المزايا الجديدة تشمل تحسينات في تجربة المستخدم، وخيارات جديدة في قسم «إمكانية وصول ذوي الاحتياجات الخاصة»، وتحسين إدماج خدمات مايكروسوفت 365، وتمكين المستخدمين من إزالة بعض العناصر المثبتة افتراضيًا في النظام، وغيرها. وسيتيح التحديث القادم إمكانية إزالة برامج مايكروسوفت المثبتة افتراضيًا في نظام ويندوز 11، مثل متصفح إيدج وبرنامج الصور والمساعد الصوتي وغيرهم، بالإضافة إلى تمكين المستخدمين من تغيير محرك البحث الافتراضي عند البحث، وإخفاء عرض الأخبار في قسم «الويدجت».
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