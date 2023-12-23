((مايكروسوفت)) تخطط لإضافة مزايا جديدة إلى ويندوز 11

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تعتزم‭ ‬شركة‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬إطلاق‭ ‬مزايا‭ ‬جديدة‭ ‬لنظام‭ ‬ويندوز‭ ‬11‭ ‬في‭ ‬أجهزة‭ ‬الحاسوب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬تغييرات‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬قانون‭ ‬الأسواق‭ ‬الرقمية‭ ‬الذي‭ ‬سنّه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

ووفقًا‭ ‬للتقرير‭ ‬الذي‭ ‬نشره‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬ويندوز‭ ‬سنترال‮»‬‭ ‬نقًلا‭ ‬عن‭ ‬مصادره‭ ‬في‭ ‬مايكروسوفت،‭ ‬فإن‭ ‬المزايا‭ ‬الجديدة‭ ‬تشمل‭ ‬تحسينات‭ ‬في‭ ‬تجربة‭ ‬المستخدم،‭ ‬وخيارات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬‮«‬إمكانية‭ ‬وصول‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‮»‬،‭ ‬وتحسين‭ ‬إدماج‭ ‬خدمات‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬365،‭ ‬وتمكين‭ ‬المستخدمين‭ ‬من‭ ‬إزالة‭ ‬بعض‭ ‬العناصر‭ ‬المثبتة‭ ‬افتراضيًا‭ ‬في‭ ‬النظام،‭ ‬وغيرها‭. ‬وسيتيح‭ ‬التحديث‭ ‬القادم‭ ‬إمكانية‭ ‬إزالة‭ ‬برامج‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬المثبتة‭ ‬افتراضيًا‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬ويندوز‭ ‬11،‭ ‬مثل‭ ‬متصفح‭ ‬إيدج‭ ‬وبرنامج‭ ‬الصور‭ ‬والمساعد‭ ‬الصوتي‭ ‬وغيرهم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬المستخدمين‭ ‬من‭ ‬تغيير‭ ‬محرك‭ ‬البحث‭ ‬الافتراضي‭ ‬عند‭ ‬البحث،‭ ‬وإخفاء‭ ‬عرض‭ ‬الأخبار‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬‮«‬الويدجت‮»‬‭.‬