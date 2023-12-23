أبرز التوقعات التقنية لعام 2024..ضرورة الابتكار وسط ارتفاع تكاليف الخدمات السحابية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬استعرضت‭ ‬شركة‭ ‬إنفور،‭ ‬وعلى‭ ‬لسان‭ ‬خالد‭ ‬الشامي،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬لاستشارات‭ ‬الحلول‭ ‬لدى‭ ‬إنفور‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا‭ ‬أبرز‭ ‬التوقعات‭ ‬التقنية‭ ‬للعام‭ ‬القادم‭.‬

ومع‭ ‬اقترابنا‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مستويات‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬مستوياتها‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬اليقين‭ ‬السائدة‭ ‬في‭ ‬نقاط‭ ‬التقاطع‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬قطاعي‭ ‬الأعمال‭ ‬والتكنولوجيا‭. ‬ويواصل‭ ‬النهوض‭ ‬المتسارع‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭ ‬رسمه‭ ‬لملامح‭ ‬القطاعات‭ ‬المختلفة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إمكانياته‭ ‬التحولية‭ ‬ولكن‭ ‬المثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭. ‬ولذلك،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الظروف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية‭ ‬المعاكسة‭ ‬عامل‭ ‬تذكير‭ ‬لنا‭ ‬بضرورة‭ ‬استباق‭ ‬التحولات‭ ‬التقنية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اكتساب‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التطوير‭ ‬والكفاءة‭ ‬اللتين‭ ‬نحتاجهما‭ ‬للازدهار‭.‬

وفيما‭ ‬يلي‭ ‬أبرز‭ ‬توقعات‭ ‬إنفور‭ ‬التقنية‭ ‬لعام‭ ‬2024‭:‬

ضرورة‭ ‬الابتكار‭ ‬وسط‭ ‬الارتفاع‭ ‬في‭ ‬تكاليف‭ ‬الخدمات‭ ‬السحابية

يعد‭ ‬2024‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬خلاله‭ ‬تبني‭ ‬الابتكار،‭ ‬إذ‭ ‬تواصل‭ ‬التكاليف‭ ‬الإجمالية‭ ‬للخدمات‭ ‬السحابية‭ ‬ارتفاعها‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬تزايد‭ ‬مستويات‭ ‬الاستخدام،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يظهر‭ ‬جلياً‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭ ‬المتصاعدة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬المزودون‭ ‬الرئيسيون‭ ‬للخدمات‭ ‬السحابية‭. ‬ونظراً‭ ‬لكون‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬عنصراً‭ ‬أساسياً‭ ‬وليس‭ ‬كمالياً،‭ ‬فإن‭ ‬هناك‭ ‬توازنا‭ ‬دقيقا‭ ‬بين‭ ‬العرض‭ ‬والطلب‭. ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتجاوز‭ ‬هذا‭ ‬التحدي،‭ ‬فقد‭ ‬أصبح‭ ‬واضحاً‭ ‬أن‭ ‬الجهات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬المبتكرة‭ ‬ستتمكن‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬قيمة‭ ‬تجارية‭ ‬مستدامة‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الخدمات‭. ‬ومن‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬إنفور،‭ ‬فإن‭ ‬السوق‭ ‬يحتم‭ ‬علينا‭ ‬قبول‭ ‬حقيقة‭ ‬أن‭ ‬الابتكار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتطورة‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬خياراً،‭ ‬بل‭ ‬أصبح‭ ‬ضرورة‭ ‬لتحقيق‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭ ‬والريادة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

إعادة‭ ‬رسم‭ ‬معالم‭ ‬العمليات‭ ‬التجارية‭ ‬عبر‭ ‬المنصات‭ ‬الرقمية‭ ‬لقطاع‭ ‬الأعمال

يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الرقمنة‭ ‬والأتمتة‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬التكتيكية‭ ‬مثل‭ ‬التسعير،‭ ‬والمخزون،‭ ‬والحسابات‭ ‬المستحقة،‭ ‬وعلاقات‭ ‬الموردين،‭ ‬وغيرها،‭ ‬وقد‭ ‬يؤدي‭ ‬وجود‭ ‬نقاط‭ ‬ضعف‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجالات‭ ‬إلى‭ ‬تكبيد‭ ‬الشركات‭ ‬ملايين‭ ‬الدولارات‭ ‬بسبب‭ ‬الفرص‭ ‬الضائعة‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬إدارتها‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح‭. ‬ووفقاً‭ ‬لإنفور،‭ ‬ستشهد‭ ‬مستويات‭ ‬تبني‭ ‬منصات‭ ‬رقمية‭ ‬للأعمال‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬كذلك‭ ‬لدعم‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وذلك‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬العائد‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬التوفيق‭ ‬بين‭ ‬العمليات‭ ‬حول‭ ‬برج‭ ‬تحكم‭ ‬مركزي‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬مرنة‭. ‬وتكمن‭ ‬الاستجابة‭ ‬الأنسب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬منصة‭ ‬تحكم‭ ‬رقمية‭ ‬ذات‭ ‬قدرات‭ ‬ذكاء‭ ‬اصطناعي‭ ‬مدمجة‭ ‬وإمكانيات‭ ‬أتمتة‭ ‬مرنة‭ ‬تضمن‭ ‬الجاهزية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأوقات‭.‬

منصات‭ ‬أوسع‭ ‬انتشاراً‭ ‬بهدف‭ ‬ردم‭ ‬الفجوة‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬القطاع

أصبحت‭ ‬قدرات‭ ‬المنصات‭ ‬المتكاملة‭ ‬وواسعة‭ ‬الانتشار‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬الآن‭ ‬لضمان‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بين‭ ‬الشركات‭ ‬الكبيرة‭ ‬والصغيرة‭. ‬ومع‭ ‬تواصل‭ ‬تبني‭ ‬تعلم‭ ‬الآلة‭ ‬والأتمتة‭ ‬والتجارب‭ ‬الرقمية‭ ‬بوتيرة‭ ‬متسارعة‭ ‬وبعقبات‭ ‬وفجوات‭ ‬تقنية‭ ‬أقل،‭ ‬فإن‭ ‬فرص‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬جديدة‭ ‬ستبدأ‭ ‬بالظهور‭. ‬كما‭ ‬أخذت‭ ‬الأشكال‭ ‬التقليدية‭ ‬للتمايز‭ ‬بين‭ ‬الشركات‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الحجم‭ -‬مثل‭ ‬وفورات‭ ‬الإنتاج‭ ‬الكبير‭-‬،‭ ‬بالتراجع‭ ‬أمام‭ ‬انتشار‭ ‬النموذج‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬يرتبط‭ ‬فيه‭ ‬النجاح‭ ‬بالتنفيذ‭ ‬السريع‭ ‬والدقة‭ ‬الأكبر‭ ‬والسعر‭ ‬الأفضل‭ ‬والخبرة‭ ‬المقدمة‭.‬

إعادة‭ ‬ظهور‭ ‬الحوكمة‭ ‬والمخاطر‭ ‬والامتثال

تلوح‭ ‬في‭ ‬الأفق‭ ‬عودة‭ ‬ظهور‭ ‬الحوكمة‭ ‬والمخاطر‭ ‬والامتثال،‭ ‬إذ‭ ‬إنه‭ ‬مع‭ ‬توسع‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬والتعامل‭ ‬المنهجي‭ ‬اللاحق‭ ‬مع‭ ‬البيانات‭ ‬عبر‭ ‬ابتكارات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬فإن‭ ‬قوانين‭ ‬الخصوصية‭ ‬الأكثر‭ ‬صرامة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬ستحتاج‭ ‬إلى‭ ‬توجهات‭ ‬منهجية‭ ‬للمراقبة‭ ‬تتجاوز‭ ‬التوجه‭ ‬التقليدي‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬العنصر‭ ‬البشري‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬فيما‭ ‬سبق‭ ‬الدافع‭ ‬الرئيسي‭ ‬لوضع‭ ‬أدوات‭ ‬الحوكمة‭ ‬والمخاطر‭ ‬والامتثال‭ ‬وتصميمها‭.‬

الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭ ‬يعزز‭ ‬استخدام‭ ‬أدوات‭ ‬التصميم‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مهارات‭ ‬البرمجة

في‭ ‬إطار‭ ‬مساعي‭ ‬تحقيق‭ ‬المرونة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال،‭ ‬فإن‭ ‬الأنظمة‭ ‬التي‭ ‬تسهل‭ ‬إنشاء‭ ‬المحتوى‭ ‬وليس‭ ‬التطوير‭ ‬المجرد‭ ‬له،‭ ‬قد‭ ‬احتلت‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬موقعاً‭ ‬محورياً،‭ ‬ولذلك‭ ‬فقد‭ ‬ازدادت‭ ‬شعبية‭ ‬أدوات‭ ‬التصميم‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مهارات‭ ‬البرمجة‭. ‬ويتخذ‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬منحى‭ ‬جديداً‭ ‬مع‭ ‬ظهور‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي،‭ ‬إذ‭ ‬أصبح‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بإمكانية‭ ‬إنتاج‭ ‬الرموز‭ ‬البرمجية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭. ‬وليس‭ ‬هذا‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬أصبحنا‭ ‬في‭ ‬إنفور‭ ‬ندرك‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬سيشهد‭ ‬توسعاً‭ ‬آخر‭ ‬لدرجة‭ ‬أن‭ ‬المحتوى‭ ‬الكامل‭ ‬مثل‭ ‬لوحات‭ ‬تحكم‭ ‬وإجراءات‭ ‬العمل‭ ‬الجديدة‭ ‬وحتى‭ ‬النماذج‭ ‬الكاملة‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬سيتم‭ ‬إنتاجها‭ ‬بسرعة‭ ‬كبيرة‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬مدخلات‭ ‬بسيطة‭ ‬عن‭ ‬أهداف‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية‭.‬

ومع‭ ‬وقوفنا‭ ‬على‭ ‬أعتاب‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬ترى‭ ‬إنفور‭ ‬أن‭ ‬المستقبل‭ ‬سيكون‭ ‬لأولئك‭ ‬الذين‭ ‬يدركون‭ ‬حجم‭ ‬التحديات‭ ‬والفرص‭ ‬الناشئة،‭ ‬والذين‭ ‬يضعون‭ ‬أنفسهم‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬يمكّنهم‭ ‬من‭ ‬تجاوز‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬الانتقالية‭. ‬ويعتبر‭ ‬التكيف‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬العناصر‭ ‬الرئيسية‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭ ‬وتحقيق‭ ‬الريادة‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬المختلفة‭.‬