مجلس ((تنظيم سوق العمل)) يطلع على الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية لعام 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
عقد مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، اجتماعه الحادي عشر لدور الانعقاد الرابع برئاسة سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، وبحضور سعادة السيد نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، وأعضاء مجلس الإدارة.
وبحث المجلس الجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال إلى جانب الوقوف على ما تم إنجازه ضمن الخطة الوطنية لسوق العمل 2023-2026، وبما يصب في تحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة في تعزيز البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتمكين القطاع الخاص ليتبوأ دورًا أكبر للتنمية وخلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين.
وأعرب حميدان عن دعم المجلس للدور الذي تقوم به الهيئة في تنفيذ استراتيجية العام 2024، والجهود الكبيرة للارتقاء بجودة ودقة الخدمات المقدمة، مثنياً على عمل الإدارة التنفيذية وموظفي الهيئة وحرصهم على تطبيق القرارات بالشكل الأمثل، والعمل على إنجاحها بما يسهم في تطوير وتعزيز بيئة العمل المحلية، والارتقاء بها على صعيد المؤشرات الدولية والعالمية.
من جانبه، قدم نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، تقريرًا مفصلًا لجهود وبرامج الهيئة والنتائج التي تم تحقيقها خلال الربع الثالث من العام الجاري، والمشروعات ذات الأولوية التي يجري العمل على تنفذيها واستكمالها.
كما استعرض نبراس محمد طالب الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية للهيئة، والتي تتمثل في الدعم والاستدامة، تطوير الخدمات والأنظمة، إلى جانب الرقابة والوقاية، مؤكداً حرص الهيئة على إعادة هندسة إجراءات العمل للاستفادة القصوى من التطورات التكنولوجية، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من الخدمات الافتراضية التي تسهم في تقليص مدة إنجاز المعاملات، مع زيارة الكفاءة وجودة العمل.
ولفت إلى استمرار الجهود لتكثيف جهود ضبط سوق العمل، من خلال الزيارات التفتيشية اليومية التي تنفذها الهيئة على مختلف المحال التجارية، إلى جانب الحملات التفتيشية المشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، منوهاً بأن المؤشر العام يظهر ارتفاع نسبة التزام أصحاب الأعمال بالقوانين والأنظمة، وهو ما يعد مؤشرًا بارزًا يعكس نجاح الجهود الحكومية في الرقابة وتنظيم سوق العمل.
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