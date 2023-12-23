مجلس ((تنظيم سوق العمل)) يطلع على الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية لعام 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

عقد‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬اجتماعه‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬لدور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الرابع‭ ‬برئاسة‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وبحضور‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬نبراس‭ ‬محمد‭ ‬طالب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭.‬‮

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وبحث‭ ‬المجلس‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬الهيئة‭ ‬لتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬وأصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬إنجازه‭ ‬ضمن‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭ ‬2023‭-‬2026،‭ ‬وبما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬البيئة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬لجذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬المحلية‭ ‬والأجنبية،‭ ‬وتمكين‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ليتبوأ‭ ‬دورًا‭ ‬أكبر‭ ‬للتنمية‭ ‬وخلق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬للمواطنين‭.‬

وأعرب‭ ‬حميدان‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬المجلس‭ ‬للدور‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬استراتيجية‭ ‬العام‭ ‬2024،‭ ‬والجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بجودة‭ ‬ودقة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة،‭ ‬مثنياً‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬وموظفي‭ ‬الهيئة‭ ‬وحرصهم‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬القرارات‭ ‬بالشكل‭ ‬الأمثل،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إنجاحها‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وتعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬المحلية،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المؤشرات‭ ‬الدولية‭ ‬والعالمية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قدم‭ ‬نبراس‭ ‬محمد‭ ‬طالب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬تقريرًا‭ ‬مفصلًا‭ ‬لجهود‭ ‬وبرامج‭ ‬الهيئة‭ ‬والنتائج‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تحقيقها‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬والمشروعات‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬التي‭ ‬يجري‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تنفذيها‭ ‬واستكمالها‭.‬

كما‭ ‬استعرض‭ ‬نبراس‭ ‬محمد‭ ‬طالب‭ ‬الأهداف‭ ‬والمؤشرات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للهيئة،‭ ‬والتي‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬الدعم‭ ‬والاستدامة،‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬والأنظمة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الرقابة‭ ‬والوقاية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬هندسة‭ ‬إجراءات‭ ‬العمل‭ ‬للاستفادة‭ ‬القصوى‭ ‬من‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الافتراضية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬مدة‭ ‬إنجاز‭ ‬المعاملات،‭ ‬مع‭ ‬زيارة‭ ‬الكفاءة‭ ‬وجودة‭ ‬العمل‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬الجهود‭ ‬لتكثيف‭ ‬جهود‭ ‬ضبط‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الزيارات‭ ‬التفتيشية‭ ‬اليومية‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المحال‭ ‬التجارية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬منوهاً‭ ‬بأن‭ ‬المؤشر‭ ‬العام‭ ‬يظهر‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬التزام‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬بالقوانين‭ ‬والأنظمة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعد‭ ‬مؤشرًا‭ ‬بارزًا‭ ‬يعكس‭ ‬نجاح‭ ‬الجهود‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬الرقابة‭ ‬وتنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬